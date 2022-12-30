31 Aralık - 1 Ocak hastaneler, acil açık mı? Yılbaşında hastaneler, acil yarım gün mü?

Yılbaşı arifesi ve yılbaşında hastanelerin, acillerin açık olup olmadığı sorusu, yeni yıla kısa bir zaman kala gündemde yer aldı. Hastanede, acillerde işi olan kişiler, hastane ve acil çalışma saatlerini araştırıyor. Peki 31 Aralık - 1 Ocak hastaneler açık mı? Yılbaşında hastaneler yarım gün mü? İşte detaylar...

31 ARALIK - 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI?

Yılbaşı arifesi olan 31 Ocak resmi tatil değildir.

Bu nedenle hastaneler ve sağlık ocakları hizmet vermeye devam eder.

Ancak 31 Ocak Cumartesi gününe denk geldiğinden, hastanelerin acil kısımları açık olur. Bilindiği üzere randevulu işlemler hafta içi mesai saatlerinde alınır.

1 Ocak yılbaşı ise resmi tatildir. Bu sene yılbaşı pazar gününe denk geliyor.

1 Ocak'ta hastanelerin acil poliklinikleriyle beraber nöbetçi eczaneler de açık olacak.



