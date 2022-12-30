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  4. 31 Aralık - 1 Ocak hastaneler, acil açık mı? Yılbaşında hastaneler, acil yarım gün mü?

31 Aralık - 1 Ocak hastaneler, acil açık mı? Yılbaşında hastaneler, acil yarım gün mü?

30.12.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere yılbaşında birçok resmi kurum ve kuruluş kapalı oluyor. Ancak bu sene yılbaşı, pazar gününe denk geldi. Yılbaşı olan pazar günü ve yılbaşı arifesi cumartesi günü hastanelerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Peki 31 Aralık - 1 Ocak hastaneler açık mı? Yılbaşında hastaneler yarım gün mü? İşte detaylar...

31 Aralık - 1 Ocak hastaneler, acil açık mı? Yılbaşında hastaneler, acil yarım gün mü?

Yılbaşı arifesi ve yılbaşında hastanelerin, acillerin açık olup olmadığı sorusu, yeni yıla kısa bir zaman kala gündemde yer aldı. Hastanede, acillerde işi olan kişiler, hastane ve acil çalışma saatlerini araştırıyor. Peki 31 Aralık - 1 Ocak hastaneler açık mı? Yılbaşında hastaneler yarım gün mü? İşte detaylar...

31 ARALIK - 1 OCAK HASTANELER AÇIK MI?

Yılbaşı arifesi olan 31 Ocak resmi tatil değildir.

31 Aralık - 1 Ocak hastaneler, acil açık mı? Yılbaşında hastaneler, acil yarım gün mü?

Bu nedenle hastaneler ve sağlık ocakları hizmet vermeye devam eder.

31 Aralık - 1 Ocak hastaneler, acil açık mı? Yılbaşında hastaneler, acil yarım gün mü?

Ancak 31 Ocak Cumartesi gününe denk geldiğinden, hastanelerin acil kısımları açık olur. Bilindiği üzere randevulu işlemler hafta içi mesai saatlerinde alınır.

31 Aralık - 1 Ocak hastaneler, acil açık mı? Yılbaşında hastaneler, acil yarım gün mü?

1 Ocak yılbaşı ise resmi tatildir. Bu sene yılbaşı pazar gününe denk geliyor.

31 Aralık - 1 Ocak hastaneler, acil açık mı? Yılbaşında hastaneler, acil yarım gün mü?

1 Ocak'ta hastanelerin acil poliklinikleriyle beraber nöbetçi eczaneler de açık olacak.


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