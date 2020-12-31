31 Aralık 2020 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı... 2021 MPİ Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları öğrenmek için tıklayın!

Son dakika Milli Piyango 31 Aralık 2020 çekiliş sonuçları araştırılıyor. Heyecanla beklenen 31 Aralık Milli Piyango çekilişi için büyük gün geldi. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bugün saat 14:30 itibari ile başladı. Binlerce vatandaş aldıkları bilete büyük ikramiye çıkacak mı heyecanla beklemeye başladı. 2021 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi sorgulama ekranından sonuçları öğrenebilecek olan bilet sahipleri şimdiden 31 Aralık 2020 Milli Piyango sonuçları öğrenme ekranını sorguluyor. 100 Milyonluk büyük ikramiye çekilişi ise gece 23:00'da yapılacak. Peki **2021 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta ve ne zaman belli olacak? 2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 yılını uğurlarken yeni yıla zengin olma hayaliyle girmek isteyen vatandaşlar büyük umutlarla Milli Piyango biletleri aldılar. Bir yandan yeni yıla giriş kutlamaları yapan vatandaşlar öte yandan da 31 Aralık 2020 Milli Piyango sonuçları öğrenme ekranınından Yılbaşı Özel Çekilişi'ni araştırıyor. Bugün öğleden sonra saat 14:30'da başlayan büyük çekişte ilk rakamlar belli oldu. Milyonlarca bilet alan vatandaş, büyük ikramiye sonuçlarını bekliyor. Tüm Türkiye büyük ikramiye kime çıktı, büyük ikramiye hangi şehire çıktı araştırması yapıyor. Yeni yıl kutlarken sabırsızlığın arttığı şu dakikalarda 2021 Milli Piyango bilet sorgulama linki ziyaret ediliyor. Milli Piyango büyük ikramiye çekiliş sonuçları saat 23:00 itibari ile açıklanmaya başlanacak. Bu yıl 100 milyon TL verilecek olan büyük ikramiye için bekleyen vatandaşlar, şimdiden canlı Milli Piyango çekilişi yapılan kanala kilitlendi.

CANLI MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ Yılbaşına özel bilet alan ve şansını deneyecek olan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını anında öğrenmek için canlı Milli Piyango çekilişi izle sorulaması yaparak araştırmaya başladı. Günlerdir bugünü bekleyen vatandaşlar, sakladıkları yeni yıl biletlerini raftan kaldırdı. Hatta yılbaşı bilet numaralarını ezberleyen ve uğurlu sayısına göre bilet alan vatandaşlar da var. Bu yıl koronavirüsten dolayı internet üzerinden de MPİ bilet satışı yapmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen binlerce vatandaş Nimet Abla gibi, uğurlu gördükleri Milli Piyango bayilerinden bilet aldı. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını canlı izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. 2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI 2021 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? Bu yıl Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi saat 14.30 itibari ile başladı. Şu saatlerde çekiliş tüm hızıyla devam ederken vatandaşlar 100 milyonluk büyük ikramiye çekilişini sabırsızlıkla bekliyor. Büyük ikramiye çekiliş saati ise 23:00 itibari ile başlayacak. MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayını 14:30 itibari ile Milli Piyango TV'nin resmi Youtube kanalı üzerinden canlı olarak izleniyor. Ayrıca Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerindende çekilişler canlı olarak izlenebilecek. İlerleyen saatlerde büyük ikramiye çekilişi için 23:00'da nefesler tutulacak. 100 milyonluk büyük ikramiye çekilişini Teve 2 ve Kanal D canlı olarak yayınlayacak.

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri; 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Milli Piyango bileti alan vatandaşlar 2021 yılbaşı çekilişi tam liste ne zaman açıklanır sorulaması yapıyor. Çekiliş kuralları gereği, büyük ikramiye satılan biletlerden birisine çıkana kadar çekiliş yapılıyor. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, 100 milyonluk büyük ikramiye çekildikten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak. BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR? Büyük ikramiye çeyrek bilete mi çıkar merak eden vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiyeleri çoğunlukla çeyrek bilete çıktığı için yine çekrek bilete çıkacağını öngörüyor. 2021 yılında verilecek olan büyük ikramiye ise 100 milyon olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. İşte yılbaşı bilet fiyatları; 2021 TAM BİLET FİYATI: 100 TL 2021 YARIM BİLET FİYATI: 50 TL 2021 ÇEYREK BİLET FİYATI: 25 TL MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI! Milli Piyango resmi sitesinde yer alan kuralda şu şekilde bilgi yer alıyor; "Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır. Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın. " Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün. 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLETİ NASIL ALINIR? Bu yıl Millipiyangoonline.com sitesi üzerinden satışa sunulan 2021 yılbaşı özel çekiliş biletleri nasıl alınır araştırılmaya başlandı. Binlerce vatandaş sokağa çıkıp bilet satış bayilerinde kuyrukta beklemek yerine internet üzerinden yılbaşı özel çekiliş bileti almayı tercih etti. İnternetten yılbaşı özel çekiliş bileti almak için öncelikle Millipiyangoonline.com sitesinde üyelik kaydınız yoksa kaydınızı tamamlamanız gerekiyor.