31 Aralık Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerika'nın Irak ve Suriye'de İran'ın desteklediği milislere yönelik hava saldırılarının Washington ve Bağdat arasındaki gerginlikleri tırmandırdığını yazıyor. Gazete, Irak Hükümeti'nin saldırıları Irak'ın egemenliğinin ihlali olarak nitelediğini, Amerika'yla ilişkilerin gözden geçirileceğini bildirdiğini kaydediyor. Habere göre Amerikalı yetkililerse Irak'ı Amerikan askerleri ve diplomatlarını korumayı başaramamakla suçladı ve saldırıları ”savunma nitelikli” olarak tanımladı. 25 milisin öldüğü, 50'den fazlasınınsa yaralandığı Hizbullah Tugayları örgütüne yönelik saldırı, Irak'ı Amerika ve İran arasında patlak verebilecek olası bir vekalet savaşına bir adım daha yaklaştırma tehdidi olarak algılanıyor. Irak'taki siyasi yelpazenin her kesiminden saldırılara tepki gelmesi ve misilleme tehditleriyse Amerika'nın Irak'ta daha çok tecrit edildiğinin altını çizer nitelikte. Habere göre bu ortamda Amerika'nın Irak'taki yaklaşık 5 bin askerinin varlığının sürdürülebilir olup olmadığı da tartışma konusu. Öte yandan Amerikalı yetkililer, saldırıların Kerkük'teki askeri üssü hedef alan ve bir Amerikalı savunma taşeronunun ölümüne, dört Amerikan askerininse yaralanmasına yol açan roket saldırısı gibi eylemleri bertaraf etmeye yönelik olduğunu söyledi. Kerkük'teki saldırının İran destekli olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'nın savunma, Irak'taki Amerikan güçleri ve vatandaşlarını koruma ve İran'ı saf dışı bırakma amacıyla hareket ettiğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı ise açıklamasında Amerika'nın hamlesini ”terörizmin net bir örneği” olarak niteledi ve Irak'taki Amerikan güçlerine misillemeyle karşılık verileceğini bildirdi.

New York Times ise 2017'de yürürlüğe giren ve 30 yıl sonra Amerikan vergi kodunda yapılan en köklü değişiklikleri içeren federal vergi yasasının etkilerine ilişkin bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, daha fazla yatırım yapmalarını teşvik etmek için büyük firmalara ciddi vergi indirimleri sağlayan yeni yasanın, yürürlüğe girdiği Aralık 2017'den sonra da büyük firmalar lehine değişikliklerden geçtiğini kaydediyor. Değerlendirmeye göre Trump Yönetimi, vergi uygulamasında dünyanın en büyük şirketleri ve bu şirketlerin hissedarları için ”talih kuşu” olarak nitelenebilecek değişiklikler yaparak ödeyecekleri vergi miktarını daha da azalttı. 2018 başından itibaren Maliye Bakanlığı'nı adeta abluka altına alan lobiciler, yeni yasanın Amerika sınırları dışında elde ettiği kardan vergi vermeyen şirketlere yüz milyarlarca dolar vergi ödetmeyi amaçlayan bazı maddelerini hedef almaya başladı. Maliye Bakanlığı'na yönelik baskı kampanyasında başı çeken firmalar arasında Coca-Cola, Bank of America, IBM, Kraft Heinz, Conoco Phillips, Credit Suisse ve General Electric gibi devler bulunuyor. Gazete, Maliye Bakanlığı'nın yeni yasaya bazı istisnalar getirmesi üzerine birçok firmanın yurt dışında elde ettiği kar üzerinden vergi ödemekten kurtulduğunu kaydediyor. Ancak habere göre federal hükümet, bunun sonucu olarak önümüzdeki on yılda tahminlerden çok daha az vergi toplayabilecek. Trump başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana bütçe açığının yüzde 50 artması ve 2020'de açığın bir trilyon doları aşma beklentisi ise haberin bir diğer ayrıntısı.