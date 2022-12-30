Yılbaşında eczanelerin açık olup olmayacağı sorusu gündemde yer aldı. Eczaneden ilaç almak zorunda olan kişiler, 31 Aralık eczane ve nöbetçi eczane çalışma saatlerini sorguluyor. Peki 31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

31 ARALIK YARIN ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık'ta eczaneler açık olacak.

Saat 09.00'da açılan eczaneler 19.00'a kadar hizmet veriyor.

1 Ocak ise resmi tatildir ve pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle, yılbaşında eczaneler kapalı olacak.

Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak. Konumunuza en yakın nöbetçi eczaneyi sorgulayarak işlemlerinizi nöbetçi eczanede halledebilirsiniz.



