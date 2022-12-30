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31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık olacak?

30.12.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla kısa bir zaman kaldı. Bilindiği üzere yeni yılda birçok kurum ve kuruluş resmi tatilde oluyor. Ancak bu sene yılbaşı pazar gününe denk geliyor. Yılbaşı arifesi olan 31 Aralık'ta eczanelerin açık olup olmayacağı sorgulanmaya başlandı. Peki 31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık olacak?

Yılbaşında eczanelerin açık olup olmayacağı sorusu gündemde yer aldı. Eczaneden ilaç almak zorunda olan kişiler, 31 Aralık eczane ve nöbetçi eczane çalışma saatlerini sorguluyor. Peki 31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...

31 ARALIK YARIN ECZANELER AÇIK MI?

31 Aralık'ta eczaneler açık olacak.

31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık olacak?

Saat 09.00'da açılan eczaneler 19.00'a kadar hizmet veriyor.

31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık olacak?

1 Ocak ise resmi tatildir ve pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle, yılbaşında eczaneler kapalı olacak.

31 Aralık yarın eczaneler açık mı? 31 Aralık'ta eczaneler kaça kadar açık olacak?

Ancak nöbetçi eczaneler açık olacak. Konumunuza en yakın nöbetçi eczaneyi sorgulayarak işlemlerinizi nöbetçi eczanede halledebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
Eczane açık kapalı yeni yıl

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