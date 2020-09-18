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31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 02:37 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, 31 ayrı suç kaydı bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı.

31 ayrı suçtan aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Orta Mahalle'de meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Park ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek ve ona ait 14 adet kartuş, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet mermi ele geçirildi. Çelişkili ifade veren T.G.'nin GBT sorgusunda kimliğinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Yapılan kimlik tespitinde T.K. olduğu öğrenilen kişinin Balıkesir Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)

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