31 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ın Cumartesi günü bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıyla sarsılan Pittsburgh'a yaptıkları taziye ziyaretinin protestolarla karşılandığını yazıyor. Gazete, alelacele planlanan ziyaretinde Trump'a hiçbir Kongre üyesi ya da yerel yöneticinin refakat etmediğini, hatta Pittsburgh'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Bill Peduto'nun Başkan'la görüşmeyi reddettiğini bildiriyor. Habere göre Trump, kısa ziyareti sırasında kamuya hitaben bir konuşma yapmadı, bunun yerine sadece sinagogda ölen 11 kişi anısına çiçek bırakmak ve yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etmekle yetindi. Seçmen kitlesi çoğunlukla Demokratlardan oluşan Pittsburgh'de saldırıda ölenlerin bazılarının defnedildikleri mezarlık yakınlarında yaklaşık 2 bin protestocu toplandı.

New York Times Kongre ara seçimlerine çok kısa süre kala Başkan Trump'ın birbiri ardına seçmen tabanına hitap edebileceğini düşündüğü tartışmalı fikirler ortaya atmaya devam ettiğini yazıyor. Gazete, Trump'ın önce orta sınıfa yüzde 10 oranında vergi indirimi getirmeyi planladığını söyleyerek en yakın danışmanlarını bile şaşırttığını birdiriyor. Habere göre Trump, daha sonra ise Amerika'dan neredeyse 1500 kilometre uzakta olan ve ”bizi istila edecekler” dediği göçmen kervanını önlemek için sınıra 5 bin 200 asker göndereceğini açıkladı. Trump'ın siyasi ya da yasal gerçeklikten uzak olsun ya da olmasın, ara seçimlerden önce tabanında ”ya tutarsa” şeklinde umut ederek gündeme getirdiği tartışmalı konuların sonuncusu ise Amerika'da doğanlara tanınan vatandaşlık hakkıyla ilgili. Gazete, geçen hafta Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerine bomba düzenekli paket gönderilmesi haberlerinin gündemi meşgul etmesinden hoşlanmayan Trump'ın Anayasa'nın 14'üncü maddesinin garanti altına aldığı doğum yoluyla vatandaşlık hakkını tartışmaya açtığını yazıyor. Habere göre Trump, Amerika'nın insanlara doğum yoluyla vatandaşlık hakkı tanıyan tek ülke olduğunu ve çok saçma olarak tanımladığı bu uygulamanın sona ermesi gerektiğini söyledi. Oysa gazete, yaklaşık 30 ülkenin daha topraklarında doğanlara vatandaşlık hakkı verdiğini kaydediyor. Trump'ın bir diğer iddiası ise bu uygulamanın kaldırılmasına ilişkin. Hukukçular, bu hakkı garanti altına alan Anayasa'nın 14'üncü maddesinin ancak anayasal değişiklik yapılacak değiştirilebileceğini kaydediyor. Oysa Trump, HBO Televizyonu'na verdiği söyleşide, buna gerek olmadığını iddia etti ve başkanlık kararnamesiyle meseleye el atacağını söyledi. Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in eşi, tanınmış muhafazakar hukukçu George Conway'den Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'a kadar birçok isim, Trump'ın başkanlık kararnamesiyle anayasa maddesine müdahale etmeye kalkışmasının yasadışı olduğunu savunuyor. Hukuk çevreleri, böylesi bir adımın Anayasa Mahkemesi'ne taşınması durumunda davacıların galip gelmesine kesin gözüyle bakıyor.