31 Ekim Merkür yay burcunda, Venüs geriliyor! Gitmek mi zor kalmak mı?

KOÇ 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda ilerleyecek. Bu bir keşif sürecidir. Gayet olumlu buluyorum. Bir yandan yeniliklere hevesli olacağız diğer yandan uygulayacağız. Bildiklerimizi başkalarıyla paylaşacağız. Değişimler hayatımızda faydalı şekilde gelişecek. Medya, yayıncılık konularında ihtisas görebilir, içinde yer alabiliriz. Daha çok okuyacağız, fikir sahibi olacağız ve ufkumuz genişleyecek. Eğitimden ticaret hayatına kadar geniş bir alanda hızlanma görülecek. Yolculuklar, yeni yerler görmek, tanışmak, konuşmak, iletişimde bulunmak bizi mutlu edecektir. Merkür-Yay burcu geçişinin dikkat edilmesi gereken dikkat edilmesi gereken yönleri vardır. Çabuk karar verilir hemen uygulanmak istenir. Ben, dikkatli bir gözlemde bulunmanızı doğru bilgiye ulaşmak için araştırmanızı tam emin olmadan hayati kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız.

Sevgili Koçlar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda geri hareketini sürdürecek olan Venüs, ilişki evinizde etkili olacak. Çiftler bu dönemde ilişkilerinin niteliğine göre, ya anlaşılır veya sürekli tartışırlar. İlişkisi sağlam temellere oturmuş çiftler için sorun yoktur. İlişkisinde problem olanlar ise, öncelikle birbirinizle konuşmayı denemenizde fayda var. Diyelim ki siz artık bu ilişkiyi istemiyorsunuz. Yani yüreğinizde bu aşka artık yer yok. Hayatınıza yeni bir sayfa açmak niyetindesiniz. O zaman partnerinizle bir kere olsun konuşunuz. Ancak bu konuşma sonuçlandırma anlamında değil, sadece sıkıntılarınızı dile getirme şeklinde olsun. Sorunların sizi fazlasıyla rahatsız ettiğinden ve bazı şeyleri ciddi ciddi düşünmeye başladım şeklinde olmalıdır. İlişkisi yeni başlayanların birbirini tanımaları gerekiyor. Geri hareket süresince onu izleyin ve bazı testlerden geçirin. Ne gibi tepkilerde bulunduğunu, size olan davranışlarını anlamaya çalışın. BOĞA

31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Yay burcu geçişinde, ortaklaşa kazançlar, mali konular, vergiler, çıkar ilişkileri, yatırımlar gibi konular üzerinde düşüneceğiz. İyi niyetin sınırlarının mutlaka gözden geçirilmesinde yarar vardır. Kredi çekmek, bir borcun altına girmeden önce iyi düşünelim. Bu geçiş, ortaklıklarla ilgili görüşmeler, iletişimde bulunma, bir araya gelmeler gibi konularda etkili olacaktır. Çok fazla açılmadan, zihnimizi doğru anlamdaki işlere yönlendirmek gereklidir. Hem finansal hem de ilişki anlamındaki paylaşımların üzerinde mutlaka düşünülmesi, abartıya kaçılmadan gerçekçi bir şekilde ele alınması gerekir. Bazen öyle iş ortaklıkları kurulur ki, her iki taraf da kendi bildiğince hareket eder, payına düşeni gözetir. Ancak bu sağlıklı bir ilişki olmaz. Bazen de yaşanan problemler sonucu ortaklıkta kriz dönemi yaşanır. Bu kriz nedeniyle taraflar birbirlerine karşı pek hoş düşünmezler. Kimi zaman da, yaşanan kriz bizi büyütücü ve geliştiricidir. Kişi bu kriz sayesinde kendini keşfeder. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Boğalar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda gerileyecek Venüs iş yerinde veya günlük hayatta insanlarla aramızda bir uyuşmazlık yaratabilir. Ortak çalışmalarda veya ekip içinde sorunlar çıkabilir. Bunlar geçmişe ait olacağı gibi bu tarih arasında da yaşanabilir. İş yerinde biriyle tanışmanız veya bazı kişilerle bir iş için bir araya gelmeniz durumunda, lütfen iyi düşününüz. Çünkü bugünlerde olan her şey, geri hareket sonrası tekrar gündeme gelecek. Bu dönemde hukukla alakalı konular, sözgelimi iş haklarınızla ilgili gözünüz açık olsun. Sağlığınıza önem verin. Aşırı çalışmak veya etrafınızla ilgili sorunlar stres yaratabilir. Ufak tefek dahi olsa, şikayetlerinizi doktora gösterin. Kendi bildiğiniz şekilde diyet yapmayın. Uzmanlara sorun. İş veya önemli kararlarınızı mutlaka gözden geçirin. Bir sorun, bir gelişme yaşanırsa, bunun geri hareket sonrası telafisi olduğunu düşünün. İKİZLER 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında etkili olacak Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bu süre içinde, bir iş ortaklığı kurulacaksa, her bir noktanın iyice konuşulmasında yarar var. Sözleşme şarttır. İlişkiler açısından gayet önemli olan bu geçiş, partneriniz, rakipleriniz veya sizinle bir şekilde bağlantısı olan insanlarla aranızdaki farklılık ve benzerlikler gözden geçirilmesi yönünde kıymetlidir. Çiftlerin birbirine karşı abartılı şekilde konuşması, kendi bildiklerini dayatmaya çalışması sonucunda sıkıntılı bir süreç yaşanabilir. Özgürce konuşan taraf, diğerinin ilişkideki rolünü umursamayabilir. Olgun davranmayan partner veya iş ortağına karşı anlayış göstermeniz zorlaşır. Oysaki bu süreçte, öncelikle birbirinizi dinlemeniz, anlamanız çok önemlidir. Farklı düşünüyor olsanız bile, ortak bir nokta üzerinde buluşabilirsiniz. Hiç kimse, aynı düşünmek zorunda değildir. Fakat ilişki bir yaşam ortaklığı olduğuna göre, kavga-eleştiri-abartı-baskı gibi olguların da sizlere bir faydası yoktur. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili İkizler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda gerileyecek Venüs en başta iki konuyu öncelikli olarak düşünmemizi sağlıyor. Biri aşk, diğeri aşkın meyvesi çocuklar. Tabii ki sadece bununla sınırlı değil. Sanatsal ilişkiler, faaliyetler ve hayatın güzelliklerini yaşama ve elde etme isteğimiz de yoğun olacak. Şimdi son derece kıymetli bir eser, ürün, çalışma ortaya çıkabilir. Geri hareket, hedefe giden yol üzerinde bir moladır. Neler eksik, neler tamamlanmalı ve nasıl yola devam edip hedefe varılmalı diye kendi kendimize düşünürüz. Karşınıza özel biri çıkarsa, gözlemleyin. Ilımlı nazik bir şekilde yanaşmak, onu tarafsız bir bakış açısı altında inceden inceye algılamaya çalışmak en doğrusu. Çocuklarınızla ilişkiniz de bu dönemin etkili konuları arasında yer alıyor. Onlarla vakit geçirmek, sorunları üzerinde konuşmak, uyumlu bir anne-baba modeli çizebilmek için evladınızla yakınlaşmanız önemli. Ne kendinizden fedakarlıkta bulunarak onların yanlışlarına göz yumun ne de umursamaz davranarak tepkilerine maruz kalın.

YENGEÇ 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür-Yay burcunda düz seyirle ilerleyecek. Çalışma hayatında dağılmadan, işlerinize odaklanmalısınız. Bilgilenmeli, okumalı, keşfetmelisiniz. Bilmediğiniz konularda ahkam kesmemelisiniz. Beceri ve yeteneklerinize göre işler tercih etmelisiniz. Her işte olasılıkları hesaba katmalı, öyle karar vermelisiniz. Doğru bilgiye ulaşmaya çalışmalısınız. Ne de olsa bilgi korkuyu yenecektir. Karşımıza çıkan teklifleri artı ve eksi yönlerden değerlendirmekte fayda vardır. Bu geçiş, çalışma hayatımızla ilgili konularda strese yol açabilir. Normal zamanlarda zaten yoğun bir iş gündeminiz varsa, şimdi iki misli artabilir. Bir yandan rutin işleriniz, diğer taraftan üzerinize yüklenen işler derken, hakikaten yorgunluk bir hayli artabilir. Sorunlarla uğraşmanız, tabii ki sağlığınızı da ihmal etmemeniz, beslenmenize dikkat etmeniz, şikayetleriniz varsa mutlaka üzerinde durmanız gerekir. Bir yandan akıllıca ilerlemeye çalışacaksınız. Yaşamınızı tehdit edebilecek büyük sorunlar oluşturmayan bu dönem, geçici ancak bir hayli yorucudur. Sözgelimi psikolojik sorunlar, sizi hassaslaştıran problemler, çözmeye uğraştığınız halde yorucu olan meseleler, bu süreçte gerginliğe neden olabilir Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Yengeçler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcunda geri hareketini sürdürecek Venüs süresince, ailemizle ilişkimiz, evimizle ilgili düşündüğümüz her şey tekrar gözden geçirilmeli. Yenilikleri uygulamak yerine, üzerinde analiz yapmak, sonrasında doğru girişimlerin işaretçisi olur. Sözgelimi evinizi yenilemek, satın almak, kiralamak gibi. Bunları incelememiz gerekiyor. Evlenecek olanlar bu dönemde eksiklerini tamamlayabilir. Miras nedeniyle hukuksal anlamdaki paylaşımlar gözden geçirilir. Eğer ailede sorunlar varsa, el birliğinde bulunmak vaktidir. Bir şeyler ılımlı, nazik, paylaşımcı bir ruhla ele alınırsa pekala çözülebilir. ASLAN 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Sürpriz yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda hayatınıza dahil olan bir kişi veya bir gelişme sizi canlandırır. Hevesli olacaksınız. Tabii ki gerektiğinde olasılık hesabı da yapacağız. Fikirlerimiz, bakış açımız, inanç ve prensiplerimiz, aşk hayatımızla ilgili konularda bir hayli etkili olacak. Ayrıca dış dünya ile olan temaslarımızda biz neyi hedefliyor ve neye inanıyorsak ona göre kararlar vermek isteyeceğiz. Birilerine göre değil kendimize göre hayatı ele alacak ve ifade edeceğiz. Her konuda mutlaka bir söz edecek, başkalarıyla bu bilgileri paylaşacak fakat birileri yanlış bulduğunda içerleyeceğiz. Bilgimiz yetersizse, tecrübemiz kafi değilse, bir de kendimize güvenimiz çok ileri derecede ise öğrenmeye çalışmalı, ben biliyorum dememeli, eksiklerimizin de farkında olmalıyız. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Aslanlar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs; yakın çevrenizle olan irtibatınız ve iletişim konularında etkili olmaya başlayacak. Burada dikkat edeceğiniz husus, çevrenizle olan uyumunuzu, sosyal yaşamınızı gözden geçirmek ancak ilişkilerinizde denge ve eşitliği muhafaza etmek. Venüs geri harekette olduğu için belli bir mesafe koymanız ve yüzeysel davranmanız söz konusu olabilir. Bu durumlar daha sonra kendiliğinden düzelir. Geri hareket süresince, plan ve projelerinizi tekrar gözden geçiriniz. Düşünülen iş hakkında bilgi sahibi olmalı veya önünüze çıkan teklife ne kadar hazırlıklı olduğunuzu sorgulamalısınız. Eğer değişime hazır değilseniz, tecrübeniz yeterli değilse, hayalci davranmayın. Görüşmede hemen söz vermeyiniz. Yakın çevrenizle ortaklaşa bir iş düşünüyorsanız bu işin artı ve eksilerini lütfen iyice gözden geçiriniz. İşinizle alakalı eğitim dereceniz ve tecrübenize göre seçimlerinizi gözden geçiriniz. BAŞAK 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Ev satın almak konusunda birkaç kez düşünün. Mali anlamda ödemelere ve gücünüze göre tüm planlarınızı gözden geçirin. Hesap kitap yapın, dağılmayın. Bir ofis açmayı mı düşünüyorsunuz. Bunu kredi alarak mı yapacaksınız. İyi düşünün. Gurbette misiniz, yurdunuza mı dönmeyi düşünüyorsunuz? Yoksa orada yerleşmeyi mi? Şartlarınızı gözden geçiriniz. Proje, tasarım, elle yapılan tüm çalışmalar bu dönemde ofis veya ev içinde yoğun olacaktır. Ailede, doğru iletişimin, dürüst ve mantıklı konuşmaların önemi büyük. Bir karar alınacaksa, mutlaka iyi etüt yapılmalıdır. Bu geçiş Zihnimizin fazlasıyla çalışmasına neden olur. Mükemmeli isteyen biz, daha fazla derinlikli düşünmeye, her durumu duyarlı bir şekilde incelemeye, çok fazla okumaya, çok fazla öğrenmeye çalışırız. Ancak bunun sınırını bilmezsek, dağılırız, dalgınlaşırız, çabuk unuturuz, stres yükleniriz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Başaklar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Venüs Terazi burcuna gerileyecek. Bize, bütçenin ayarını bil diyor. Çünkü lüks alışverişler, aklınıza esen alımlar vakti değildir. Bu ister evlilik, iş ortaklığı veya yatırım anlamında olsun, bu dönemde hesabımızı bilmemiz lazım. Güzellik, bakım, estetikle ilgili düşünülen harcamalar, rutin yaptığınız alışverişlerse tabii ki sorun çıkartmaz. Ancak farklı bir şey düşünüyorsanız, geri hareketin bitmesini bekleyiniz. Bu süreçte güzel sanatlar, hukuk, işbirliği, arabuluculuk gibi mesleklerden ek gelir kazanç fırsatları gelebilir. Bunlarda deneyim sahibi iseniz tabii ki kabul edilir. Ancak geri hareket sona erene kadar, işin getirisi götürüsü netleşmez. Güven unsurunu lütfen her işte gözetiniz. Çünkü dünyanın bin türlü hali var. Satın almayı düşündüğünüz ürünün kullanım özelliklerine, garantisine önem verin. TERAZİ 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. İletişim-bilgilenme-yolculuklar-çevre değişimi-evlilik-uzun süreli ilişki-sağlık ve düzenlemeler konusunda cesur düşüneceksiniz. Uygulamalı eğitim, deneyim, yaratıcılığı dönük projeler, tasarımlarda bulunabilirsiniz. Grup faaliyetleri, kulis çalışmaları, oyun yazarlığı, ticaret ve iş girişimleri bilinçli şekilde gözden geçirilirse, sonuç başarılı olabilir. Yakın çevremizde bulunan kişiler, bu dönemde en sık konuştuğumuz, bir araya gelerek bir şeyleri paylaştığımız kişilerdir. İnternet ortamında bulunmak, konuşmak, tartışmak, bildiklerimizi yazmak hoşumuza gider. Hızlı öğreniriz, hızlı unuturuz. Merak ederiz, sonra vazgeçeriz. Farklı bir şeyler yapmak isteriz. Bildiklerimizi insanlara ifade ederiz, onların da bu öğreti ve tecrübelerden yararlanmasını isteriz. Öğüt veririz, öğüt almaktan hoşlanmayız. Bu süreçte tabii ki, bilginin hoşgörülü bir şekilde dışa yansıtılması, bilmediklerimizin kabul edilip öğrenilmesi, bizden talep edilmedikçe insanlara akıl verilmemesi yerinde olur. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Teraziler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında burcunuza gerileyecek Venüs, ilişkilerimizi yeniden gözden geçirme, tercihlerimizi, isteklerimizi içsel manada sorgulama, elbirliği, gönül birliği gibi kavramlar üzerinde durmamızı sağlayacak. Hani bazen insan öyle bir dönem olur ki, şöyle bir dönüp maziye bakar. Yaşadıklarını, kararlarını, ilişkilerini ve önem verdiği her şeyi gözden geçirir. Kaldı ki Venüs sizin öz yöneticiniz. Tabii ki, sizler için bu olumludur. Evet geri hareketler daima negatif ele alınıyor. Oysaki gözümüzden kaçanlar, belki de yanlış gittiğini görmeden sürdürdüğümüz ilişkiler, çevremiz, hayatımıza bakıyoruz. Bu ne güzel bir mola. Bu molada yüreğimiz yanlış ile doğruyu, güzel ile çirkini çok iyi ayırt edebilir. Kendinize yönelince, başkalarının etkisi ortadan kalkıyor. Daha net algılama fırsatı doğuyor. Bu süreç uygulama zamanı değil sadece olana bakma ve gözden geçirme dönemidir. Oturur, düşünürsünüz, kafanızın içinde analiz yaparsınız. Bazı şeyler miladını doldurdu mu veyahut hala devam ediyor mu bunları gözden geçirirsiniz, bir kanıya varırsınız. Sonra kararınızı tekrar didiklersiniz. Baktınız ki doğru tamam dersiniz. Bu dönemde eski bir sevgilinin tekrar dönmesi mümkündür. Böyle bir durumda geçmişi gözden geçiriniz. Neden bitmişti ve neden bu ilişki yürümemişti. Bunca zaman sonra çıkıp geldiğine göre ona net bakınız. Değişen ne var? huylu huyundan vazgeçmiş mi? gerçekten artık onunla sürdürmek mümkün mü? bu değişim bir müddetlik mi? bunu iyice anlayınız.

AKREP 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Cesaretlilik ön planda. Kazanmak adına kendinizi gösterecek, fikirlerinizi ifade edecek, yaratıcı yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Bu anlamda güçlüsünüz. Geniş alanlarda sanatınızı icra edebilirsiniz. Eğitim ve iş hayatını bir arada sürdürerek para kazanabilirsiniz. Tecrübe edinebilirsiniz. Bu yılki geçiş, büyümek adına akıllıca düşünmeyi, buna göre deneyim sahibi olma anlamı taşıyor. Parayı kazanıyoruz ama bunu çalışarak, kendimizi ifade ederek yapabiliyoruz. İhtiyaçları almak, olumlamada bulunmak, kısa seyirli geziler, öğrenmek, deneyim sahibi olmak, sevdiklerle bir araya gelmek söz konusu olabilir. Ancak ne olursa olsun üzerimizde baskı kuran değil bizim de kendimizi ifade edebileceğimiz ilişkilere daha fazla önem veriyoruz. Merkür-Yay burcunda gölge yanları fazlaca olan bir etkidir. O nedenle bizim de, uzmanların görüşlerine, bir bilene sormamızda yarar vardır. Paramızı ölçülü ve idareli bir şekilde harcamak, geri ödenmesi zor olan borçlara girmek yanlış olacaktır. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Akrepler, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, geçmişi, şimdiyi ve bundan sonra yapılacakları tekrar gözden geçirmenizi sağlıyor. Bu gözden geçirmenin iki önemli anlamı var. Birincisi kendinize dışarıdan bir gözle bakmanız ve gerçeklerin farkında olmanız. Önemli olan ne gördüğünüzden ziyade görmeniz gerekendir. İşbirliği, paylaşım, iletişim, partnerinizin ihtiyaçları tabi ki önemlidir. Ancak önemli olan sizin ne hissettiğinizdir. Belki sorumluluklarınız yüksek. Belki de bu denli içsel sorgulama sizi rahatsız edecek. Ancak şu var ki, bu tarihin bitiminde birçok şeyin hayatınızdan çıkıp gittiğini ve geri kalanlarla yola devam etmeniz gerektiğini anlayacaksınız. O yüzden gerçekleri önemseyiniz. YAY 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür burcunuzda ilerleyecek. Bu geçişi gayet olumlu buluyorum. Hayatı keşif, tecrübe sahibi olma, eğitimden ticari konulara kadar yurtdışıyla bağlantılar kurma yönünden de pozitif düşünmenin işaretçisi olarak görüyorum. Büyümenin, gelişmenin, verimli düşünmenin zamanıdır. Aşk, iş, eğitim, sanat, spor, artistik yetenekler bu süreçte zihninizin odaklandığı alanlardan bir kaçıdır. Hem ifade gücünüzü yükseltici hem de olumlu fikirlerinizle hayata sarılmanızı sağlayacaktır. İletişim kurmak, hareket etmek, bağlantı kurmak ve görüşmek, kendi fikirlerinize uygun insanlarla etkinlikte bulunmak, yolculuklar, haberleşme, ticaret ve inanç gibi hemen hemen her konuda sizin için etkili bir dönemdir. Ancak tabii ki, gerektiğinde de, dilimizden çıkan sözlere de dikkat edeceğiz. İpin ucunu kaçırmayacağız. Bu süreçte, ikili ilişkimiz, mesleki kariyerimizle ilgili konularda ve de genel olarak bilgilenmeyi, araştırmayı, doğru bilgiye ulaşmayı mutlaka önemsemeliyiz. Kendimizi geliştirmeli, ben biliyorum dememeli, öğrenmeye devam etmeliyiz. Bir de aceleci kararlardan kaçınmalıyız. İyice düşünmeliyiz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Yaylar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, sosyal ilişkiler ve ekip çalışmaları, arkadaşlık ilişkileri, partnerinizle olan hedef birliğiniz konuları üzerinde tekrar düşünmenin işaretidir. İnsan bazen oturup ne durumdayım ve nereye doğru yol alıyorum sorularına cevap arar. Ancak hayatın koşturması içinde buna fırsat bulamaz. İşte geri hareket dönemleri ister istemez kişiye mola verdiricidir. Verilen arada duygusal olmayan ancak işbirliği içinde olduğunuz veya ortaklaşa paylaşımlarda bulunduğunuz tüm ilişkilerinizi ele alarak incelemeniz faydalıdır. Kararsızlık duyduğunuz konuların gerisinde yatan gerçekleri tespit etmek adına geri hareket dönemi yararlıdır. Yüzeysel olarak üstün körü baktığınız olayları şimdi daha yakından incelemeniz yararlıdır. Kimlerle iş birliğiniz varsa ve bu işbirliği bir türlü yerine oturmuyorsa o zaman bu tarihler arasında oturup stratejik olarak durumunuzu gözden geçirmeniz size farklı bir çıkış yolu bulmanızda yardımcı olabilir. İş ortaklığı konularında paylaşımlarda bir adaletsizlik varsa tarafların mutlaka bu dönem içinde kendilerini gözden geçirmeleri sağlıklıdır.

OĞLAK 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay burcunda ilerleyecek. Bir içe yöneliş hem de bir gözden geçirişin işaretçisidir. Neler üzerinde duracağız? Finansal meseleler, maddi ve manevi anlamdaki zenginliklerimiz, enerjimizi doğru kullanma teknikleri, yaratıcı düşünme ve temel dürtülerimiz. Bizi biz yapan birçok olgu üzerinde duracağız. Düşüncelerimiz dış dünyadan ziyade iç aleme yönelik olsa da, bize gerçekten güzel niyetle yaklaşanlara can olmaya hazırız. Yarım kalan projelerin tamamlanması anlamında önemlidir. Mali konularda destekler görebiliriz. Bazen kafamızı kaşıyacak vaktimiz olmayacak. Detaylar, bütünü görmemizin önüne geçebilir. Buna da dikkat etmek lazım. İş hayatında bizi rahatsız eden noktaları, güvenlik unsurunu, işin niteliğini, artı ve eksilerini mutlaka bilinçli şekilde ele almalıyız. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Oğlaklar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs, gerek toplum içinde gerekse ilişkinizle ilgili mevzularda geçmişi bir analiz etmektir. Eşitlik ilkesi içinde ve tarafsız bir şekilde yapacağınız bu gözden geçirmeler işinize yarayabilir. Önemli olan hem iş hayatında hem özel yaşantınızda paylaşım olgusunu, işbirliği ve elbirliğini gözetmek. Ancak bu tek taraflı değil. İşvereniniz de, eşiniz de, aileniz de ve diğerleri bunu gözetmezse, tabii ki oturup düşüneceğiz. Kimsenin kimseyi üzmesine izin vermeyeceğiz. Mevcut işimizde adaletli davranılmasını, karşımıza yeni bir iş çıkmışsa, tüm şartları daha dikkatli ele alacağız. Ben geri hareketleri, her zaman onarım süreci olarak görürüm. Bu nedenle hayrımıza olanın belirlendiği ve sonrasında doğru bir yolun belirleneceğini düşünürüm. Şimdilerde dikkat edeceğiniz nokta, iyi bir gözlemde bulunmak, zıtlaşmamak, gerçekçi olmaktır. KOVA 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde sosyal ilişkilerin önemi ve gücü yükseliyor. Yeni dostlarımız veya tanıdıklarımızla fikir paylaşımında bulunmak, bilgi dağarcığımızı genişletmek, ortaklaşa bir şeyler yapmak zamanı. Sosyal becerilerimiz, bilgilenmek amaçlı girişimler gelişimimiz açısından değerli olacaktır. Tecrübemizi, gücümüzü, bilgimizi ortak hedefler için yönlendirebiliriz. Bir projede yer alabiliriz veya bir işi organize edebiliriz. Ekip halinde bir işe gönül verebiliriz. Birilerine destek olabiliriz. Pozitif düşüncelerimizi, sıra dışı fikirlerimizi, yenilikçi görüş açımızla, dışa yansıtmaktan hoşlanacağız. Ancak dinlemeyi de bileceğiz. Başkaları ne düşünüyor, neler yapıyor, neler ortaya koyuyor onları da gözlemleyeceğiz. Yazışmak, haberleşmek, düşündüklerimizi sevgilimizle paylaşmak bizi mutlu edecek. Yetenekli olduğumuz el becerilerimiz, mistik faaliyetler, beden ve vücut sağlığı çalışmaları, bu konularda bilgilenme, gelişme, belli bir öğreti edinme, bildiklerimizi başkalarına sunma, onlara eğitmenlik yapma gibi faaliyetlerimiz de yoğun olacak. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.

Sevgili Kovalar, 31 Ekim saat:22:42-16 Kasım saat:13:51 tarihleri arasında Terazi burcuna gerileyecek Venüs uyum, paylaşım, anlayış, sevgi ve hoşgörü gibi olguların hayatınızdaki önemi ve yerini gözden geçirmeniz anlamındadır. Burada önemli olan sizin ilişki kurma biçiminiz, düşünceleriniz, hayata bakış açınız ile diğerleri arasındaki farklılığın tespit edilmesidir. İnsanca, eşit haklar çerçevesinde düşünülmesi ve terazilerin kefelerinin iyi ayarlanması lazımdır. İşte Venüsün başta özel ilişkiniz olmak üzere yakın uzak çevrenizle aranızdaki ilişkinin niteliği gözden geçirilir. Bu geri hareket geçtiğimiz bir iki ay öncesi olan gelişmelerin tekrar önünüze gelmesi anlamı da taşır. O sıralarda başlayan bir ilişkiniz varsa ve bu ilişki evliliğe doğru gidiyorsa, gerek ailevi ve gerekse yuva şartlarınız açısından olabilecek değişimler analiz edilir. Başka bir şehre veya ülkeye yerleşim olacaksa oradaki koşullar ele alınır ve olabilecek artı ve eksiler hesaplanır. Bu tarihler arasında başlayacak bir ilişki hakkında kesin karar vermemek beklemede kalmak, öncelikle incelemede bulunmak gerekir.

BALIK 31 Ekim saat:07:38-17 Kasım saat:04:33 tarihleri arasında Merkür Yay geçişinde bilgi ve tecrübemizi hedefimize varmak amacıyla kullanabiliriz. Fikirlerimizi dile getiririz veya iletişim alanında meslek sahibi olabiliriz. Sık sık işimiz için seyahatlere çıkabiliriz veya böyle bir görev üstleniriz. Bir müddet için bir iş yerinde çalışır, tecrübe ediniriz. Dayanıklı ve sabırlı olmayı öğreniriz. Merkür-Yay geçişi bilgece düşünmektir. Hayatın önünde olandan ziyade arka planındaki ruhu keşfederiz. İş sorunu olanlar için yeni bir iş girişimi, verimli çalışabilmek adına yeteneklerinizi değerlendireceğiniz işlerde başarı, güçlü iletişim yönünde olumlu bir enerjidir. Kendimizi geliştirmemiz, eksiklerimizi tamamlamamız, yolumuzu belirlememiz için, ben biliyorum demek yerine, öğreniyorum, gelişiyorum, olgunlaşıyoruz demek gerekiyor. Doğru bilgiye ulaşmak, doğru bilgilendirmek zamanıdır. Dağılmadan, her bir detayın farkında ancak zaman kaybetmeden işlerimize odaklanmalıyız. Mali açıdan durumumuza bir bakmalı, daha iyi şartlarda yaşamak için neler yapmak gerekiyor, bunları tespit etmeliyiz. Merkür-Yay burcunda 17 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerileyecek. Yorumda sözü edilen mevzular üzerinde tekrar duracağız. Onun için lütfen yorumunuzu bir daha gözden geçiriniz.