31 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi nasıl canlı izlenir?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere her hafta 2 kez gerçekleştiriliyor. Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte Şans Topu çekilişi canlı izleme linki...
Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Haftada 2 kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden yayınlanıyor. MP TV'ye erişim sağlamak için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz. Çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde "sonuçlar" kısmında yer alıyor. Söz konusu adrese erişim sağlamak için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" linkine tıklayınız.
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.