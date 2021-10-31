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31 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi nasıl canlı izlenir?

31.10.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi ilgiyle takip ediliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Ardından, sonuçlar Milli Piyango'nun internet sitesinde yayınlanıyor. İşte Şans Topu çekilişi canlı izleme linki...

31 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi nasıl canlı izlenir?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar olmak üzere her hafta 2 kez gerçekleştiriliyor. Şans Topu çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. İşte Şans Topu çekilişi canlı izleme linki...

31 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi nasıl canlı izlenir?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

Şans Topu çekilişi 20.00'da başlıyor. Haftada 2 kez gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi canlı olarak MP TV üzerinden yayınlanıyor. MP TV'ye erişim sağlamak için "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine gidiniz. Çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde "sonuçlar" kısmında yer alıyor. Söz konusu adrese erişim sağlamak için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" linkine tıklayınız.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL olmaktadır.

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Milli Piyango

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