31 ilde 84 komiser yardımcısına, FETÖ'den gözaltı kararı

ANKARA merkezli 31 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi soruları alarak komiser yardımcısı olan 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 75'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 2010 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 13'ü aktif görevde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ üyelerinin sınav öncesi ulaştığı soruları alarak, sınavı kazandıkları saptanan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında şu ana kadar 75 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

ANKARA, (DHA)

