31 ilde FETÖ operasyonu: 50 asker hakkında gözaltı kararı

KONYA merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki oluşumuna yönelik operasyonda 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasına yönelik bugüne kadar sürdürdüğü soruşturmalarda örgüt üyesi askeri personel ve bunlara mahrem imamlık yaptığı ileri sürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 50 örgüt mensubunun daha kimliği belirlendi. Bunun üzerine 32'si muvazzaf 50 asker hakkında yakalama kararı verildi. Konya merkezli 31 ilde bugün sabah saatlerinde eş zamanlı başlatılan operasyonda şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber: Mehmet IŞIK KONYA DHA))

