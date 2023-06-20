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31 ilde mafya tipi suç örgütlerine 'Kukla' operasyonu: 353 gözaltı

20.06.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 15 mafya tipi organize suç örgütü ile örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik 31 ilde gerçekleştirilen 'Kukla' operasyonunda, 353 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

31 ilde mafya tipi suç örgütlerine 'Kukla' operasyonu: 353 gözaltı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmaları kapsamında; toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubu belirlendi. Yetkili cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Konya'nın aralarında bulunduğu 31 ili kapsayan soruşturmada; 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit' suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 405 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Bugün gerçekleştirilen 'Kukla' kod adı verilen operasyonda 353 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bin 45 adet fişek, 28 kesici/delici alet, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Firari 52 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA


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