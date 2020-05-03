HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 31 ilde sokağa çıkma ksıtılamasının 3'üncü günü! Sokaklar ve meydanlar yine boş kaldı

31 ilde sokağa çıkma ksıtılamasının 3'üncü günü! Sokaklar ve meydanlar yine boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 08:24 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde İstanbul'da yollar ve meydanlar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. 1 Mayıs Cuma günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününe girildi.

Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim olurken İstanbul'da yolların ve meydanların boş kaldığı görüldü.

Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri ise nöbette olan 112 sağlık ekipleri besledi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Ege'de deprem! AFAD duyurduEge'de deprem! AFAD duyurdu
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
1/

En Çok Okunan Haberler

11 kişi hayatını kaybetmişti! Nihai rapor ortaya çıktı

11 kişi hayatını kaybetmişti! Nihai rapor ortaya çıktı

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Bitlis'ten acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

65 yaş ve üstü vatandaşlar hakkında önemli açıklama

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

Trump'tan Kim Jong-un açıklaması

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Sağlıklı günler dilemek için Cuma mesajları

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Diğer Haberler
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İbrahim Kalın'dan önemli açıklama

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Ege'de 4.1 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu

Ege'de deprem! AFAD duyurdu

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı var

Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı var

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İstanbul’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kimseye eyvallahımız yoktur

Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Kimseye eyvallahımız yoktur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.