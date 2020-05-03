31 ile giriş çıkış yasağı 1 gün uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 'şehir giriş-çıkış yasağı' uygulamasının 4 Mayıs Pazartesi 24.00'a kadar uzatıldığını duyurdu.

18 Nisan'da başlatılan giriş-çıkış yasağı kısıtlaması 15 günlük periyotlarla uzatılıyordu. Kısıtlamaların kapsamı bu gece sona erecekti. İçişleri Bakanlığı, olası bir uzatmanın yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirileceği bilgisini verdi.

İçişleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu uzatma kararına ilişkin valiliklerimizce gerekli önlemler alınmıştır. Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. "

Hangi kurum ve işletmeler açık olacak?

Genelgede, yasak süresince açık kalacak işyeri/kurum, kuruluşlar şöyle: