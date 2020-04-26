31 kente giriş-çıkış yasağı 15 gün daha uzatıldı, istisnalar neler?

Büyükşehir statüsündeki 30 il ile akciğer hastalıklarının sıklıkla görüldüğü Zonguldak'a getirilen kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamaların 18 Nisan gecesi 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldığı açıklandı. Buna göre, yasak 3 Mayıs'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Nisan'da yaptığı açıklamayla, 31 ile 15 gün boyunca belli istisnalar haricinde giriş-çıkış yasağı uygulanacağını söylemişti.

Erdoğan, bu yasağın iki hafta sonra gözden geçirileceğini de belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı da bu açıklamaların ardından, hangi durumlarda "seyahat kısıtlaması için istisnalar" getirileceği ile ilgili olarak valiliklere ek bir genelge göndermişti.

Buna göre; tedavi olduğu hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenler valilik/kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarınca" seyahat izin belgesi verilebilecek.