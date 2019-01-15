31 kişinin 5 milyon lirasını çalan telefon dolandırıcısı 17 kişi tutuklandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'un da aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişileri dolandıran 2'si kadın 17 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerin 5 ay içinde 31 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını çaldıkları öğrenildi. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan'ı soyan Suriye uyruklu şüphelinin de aynı şebekenin üyesi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli tutuklandı. KENDİLERİNE YAŞLI İNSANLARI HEDEF SEÇİYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir şebekeye yönelik 1 Ağustos 2018 tarihinde soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla'da bulunan mağdurların ifadeleri ve verdikleri bilgiler kullanılarak yapılan soruşturmada polis, şebeke üyelerinin kimliklerini ve çalışma yöntemlerini tespit etti. Şüphelilerin kendilerine özellikle yaşlı insanları hedef seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin aradıkları kişilere kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttıkları "Adınız FETÖ operasyonunda geçiyor. Evinizdeki altınları bize vereceksiniz. Parmak izi incelemesi yapacağız" diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların paralarını bankadan çekmelerini sağlayarak teslim aldıkları da öğrenildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında çete lideri İbrahim E.(37)'nin de bulunduğu 2'si kadın toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. ERBAKAN'IN KARDEŞİ DE AYNI ŞEBEKENİN KURBANI OLMUŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde şüphelilerin ifadeleri alındı. Emniyette yapılan işlemlerde ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kasım ayında benzer yöntemle Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın şebeke tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timlerinin dikkati sonucunda şüphelinin yakalandığı öğrenildi. KURYE OLARAK SURİYELİLERİ KULLANIYORLARMIŞ

Çökertilen şebekenin Suriye uyruklu kişileri kurye olarak kullandığı belirtildi. Şebekenin evlere altın ve para almaya bu kişileri gönderdikleri bu şekilde tanınmalarının engellemeye çalışıldığı öğrenildi.