31 Mart 2019 yerel seçimleri: İYİ Parti'nin sürpriz aday hamlesinin ardında hangi hesaplar yatıyor?

Siyasi partilerde 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürerken, bu konuda Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti'den sürpriz bir hamle geldi. Kulislerde yerel ölçekte CHP ile ittifak yapabileceği konuşulan İYİ Parti, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok yerde adaylarını netleştirmeye başladı. Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partinin kuruluşundan itibaren Akşener'in yanında yer alan isimlerden Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın aday gösterilmesi düşünülüyor. Ankara'da ise gözler CHP'nin de aday göstermek istediği Mansur Yavaş üzerinden yürüyecek pazarlığa çevrildi. Yavaş'ın CHP'den aday olması durumunda, geçmişte MHP'den ve AKP'den Keçiören belediye başkanlığı yapan Turgut Altınok'u aday göstermesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu da AKP ile MHP'nin yerel seçim ittifakının çökmesinin ardından, İYİ Parti'nin de CHP ile olası ittifak köprüsünü atacağının işareti olarak yorumlanıyor. Büyükşehirlerde milletvekili ağırlığı İYİ Parti'de hafta başında yapılan Başkanlık Divanı ve daha sonrasında Akşener'in yakın kurmay ekibiyle yaptığı istişare toplantılarında İstanbul'un da aralarında bulunduğu büyükşehirlerle ilgili olası adaylar değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre TBMM'de 40 milletvekili ile temsil edilen İYİ Parti'nin yerel seçimlerde "iktidar" olması için tanınmış isimlerle yola çıkılması planlandı. İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, partinin İzmir'de ise aynı ilde milletvekili adayı da olan, 2002'de faili meçhul cinayete kurban giden akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile Google'da da çalışan ve partinin kuruluşunda yer alan Vedat Taylan Yıldız arasında tercih yapılacağı öğrenildi. Meral Akşener'in MHP'den istifa eden Fethiye Belediye Başkanı Behcet Saatçı'yı Muğla, Balıkesir Milletvekili Nuri Ok'u Balıkesir, Adana'da yine bu ilin milletvekili olan sendikacı kökenli isimlerden İsmail Koncuk'u da belediye başkanlıklarına aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. Antalya'da ise 1990'lı yıllarda DYP'den seçilen ve iki dönem belediye başkanlığı yapan Hasan Subaşı'nın aday gösterileceği belirtiliyor. MHP'nin Manisa'da ise MHP'li mevcut belediye başkanı Cengiz Ergün'ü aday göstermek istediği biliniyor. AKP ile seçim ittifaklarına karşı çıkmasıyla bilinen Ergün'ün MHP'den aday gösterilmemesi halinde, İYİ Parti'nin adayı olabileceğine dikkat çekiliyor.

Ankara'da gözler Mansur Yavaş'ta İYİ Parti Ankara'da ise adayını netleştirmemekle birlikte, seçenekli çalışıyor. Akşener, bir süre önce MHP kökenli isimlerden eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, kabul etmesi halinde aday göstermek istediğini açıklamıştı. CHP'nin de Yavaş'ı aday göstermek istediği ve neredeyse kesinleştirdiği kulislerde konuşuluyor. Yavaş'ın ise iki partinin de adayı olmak istediği belirtiliyor. İYİ Parti kulislerinden yansıyan bilgiye göre, CHP'nin Yavaş'ı aday göstermesi halinde, bu ismin desteklenmeyeceği ve Ankara'da"milliyetçi-muhafazakar" kimlikli aday çıkarılacağı ifade ediliyor. İYİ Parti kaynakları, "Yavaş Ankara'da bizden aday olursa ve CHP adayımızı desteklerse, bizim tabanımız diğer büyükşehirlerde CHP adaylarını desteklerdi. Ancak CHP'nin buna yanaşmayacağı anlaşılıyor, o nedenle biz de Ankara'da herhangi bir ittifak içinde olmayız" görüşünü dile getiriyorlar. Yavaş'ın CHP'den aday olması halinde İYİ Parti'nin MHP ve AKP'den Keçiören Belediye Başkanlığı yapan Turgut Altınok'u aday gösterme niyetinde olduğu belirtiliyor.