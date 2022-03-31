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  4. 31 Mart 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı: Kuzey Afrika'dan geliyor! İşte 31 Mart - 4 Nisan güncel hava durumu tahminleri...

31 Mart 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı: Kuzey Afrika'dan geliyor! İşte 31 Mart - 4 Nisan güncel hava durumu tahminleri...

31.03.2022 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart 2022 Perşembe hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı Marmara bölgesi de dahil olmak üzere, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz bölgeleri için, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki 31 Mart 2022 Perşembe hava nasıl olacak? İşte 31 Mart - 4 Nisan güncel hava durumu tahminleri...

31 Mart 2022 Perşembe hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı: Kuzey Afrika'dan geliyor! İşte 31 Mart - 4 Nisan güncel hava durumu tahminleri...

31 Mart 2022 Çarşamba hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanıp uyarıda bulunuldu. Toz taşınımı beklendiği yönünde yapılan açıklamaya ek olarak Marmara Bölgesi ve Trakya için de fırtına uyarısı yapıldı. Peki 31 Mart 2022 Perşembe hava nasıl olacak? 31 Mart - 4 Nisan güncel hava durumu tahminleri ve detaylar haberimizde.

9 Şubat 2022 Çarşamba hava nasıl olacak?

31 MART 2022 PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu ve kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu. zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C
Az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 19°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 18°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul
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