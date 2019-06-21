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31 Mart – 23 Haziran karşılaştırmalı İstanbul seçim sonuçları Mynet’te

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2019 22:52 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir kez daha milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. 10 milyonu aşkın İstanbul seçmeni, Belediye başkanını seçmek için yenilenen seçimde oy kullanacaklar. Sadece İstanbul için de olsa tüm Türkiye’nin gözü bu kritik seçim sonuçları üzerinde olacak. 31 Mart – 23 Haziran seçimlerinin karşılaştırmalı sonuçları Mynet’in interaktif seçim sayfasında...

31 Mart – 23 Haziran karşılaştırmalı İstanbul seçim sonuçları Mynet’te

Türkiye olağanüstü bir seçim dönemi geçiriyor. 31 Mart’ta yapılan yerel seçim süreci İstanbul için bitmedi. 23 Haziran İstanbul için son yılların en kritik günü. İstanbul’un önümüzdeki 5 yıl için kaderini 10 milyonu aşkın seçmen belirleyecek. 23 Haziran seçim sonuçları çokça tartışılacak ve 31 Mart sonuçları ile karşılaştırılarak analizi yapılacak.

31 MART – 23 HAZİRAN KARŞILAŞTIRMALI SEÇİM SONUÇLARI

İptal edilen bir seçimin tekrarı olması nedeniyle 23 Haziran seçimleri her seçim gibi ele alınamaz. Bu seçimin sonuçlarının en iyi şekilde analizi için mutlaka iptal edilen 31 Mart sonuçları ile de karşılaştırılması gereklidir. Nitekim seçmenler adayların önceki ve bu seçim arasında fark olup olmayacağını merak ediyorlar.

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet’in interaktif seçim haritası ve sayfasından 23 Haziran seçimlerine dair tüm son dakika gelişmeleri ve adayların oy oranlarını takip edebileceksiniz. Seçim haritasında adayların ile ilçe oy oranlarını ve 31 Mart ile 23 Haziran arasındaki oy farklarını görebileceksiniz.

İstanbul seçim sonuçları haritası için tıklayınız

31 MART İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NE OLMUŞTU?

31 Mart seçimlerine dair YSK’nın onayladığı ve Ekrem İmamoğlu’nun mazbata aldığı son sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy almıştı. Diğer adayların aldıkları oy sayıları ise şunlardı:

Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

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