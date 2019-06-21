31 Mart – 23 Haziran karşılaştırmalı İstanbul seçim sonuçları Mynet’te

Türkiye olağanüstü bir seçim dönemi geçiriyor. 31 Mart’ta yapılan yerel seçim süreci İstanbul için bitmedi. 23 Haziran İstanbul için son yılların en kritik günü. İstanbul’un önümüzdeki 5 yıl için kaderini 10 milyonu aşkın seçmen belirleyecek. 23 Haziran seçim sonuçları çokça tartışılacak ve 31 Mart sonuçları ile karşılaştırılarak analizi yapılacak.

31 MART – 23 HAZİRAN KARŞILAŞTIRMALI SEÇİM SONUÇLARI

İptal edilen bir seçimin tekrarı olması nedeniyle 23 Haziran seçimleri her seçim gibi ele alınamaz. Bu seçimin sonuçlarının en iyi şekilde analizi için mutlaka iptal edilen 31 Mart sonuçları ile de karşılaştırılması gereklidir. Nitekim seçmenler adayların önceki ve bu seçim arasında fark olup olmayacağını merak ediyorlar.

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz Mynet’in interaktif seçim haritası ve sayfasından 23 Haziran seçimlerine dair tüm son dakika gelişmeleri ve adayların oy oranlarını takip edebileceksiniz. Seçim haritasında adayların ile ilçe oy oranlarını ve 31 Mart ile 23 Haziran arasındaki oy farklarını görebileceksiniz.