HABER

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Açılışı yapılan Wonderland Eurasia 4 gün içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu 1 milyon 700 bin kişiyi misafir etti. 1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulu "Wonderland Eurasia"da, ziyaretçilere 2 bin 117 oyuncakla keyifli vakit geçirme imkanı sunuluyor.

Şu ana kadar yüzde 95'i tamamlanan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği Wonderland Eurasia'nın kalan kısımlarının ise 23 Nisan'a kadar tamamlanması planlanıyor.

Wonderland Eurasia'ya yoğun ziyaretçi akını

Wonderland Eurasia Genel Müdürü Cem Uzan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği ve 31 Mart'a kadar ücretsiz olan Wonderland Eurasia'da 1 milyon 700 bin misafiri ağırladık." dedi.
Tema parkın ziyaretçi akınına uğradığını ifade eden Uzan, halkın aşırı ilgisinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.
Yoğun talepten dolayı bazı oyuncaklarda 5 saat sıra beklendiğine dikkati çeken Uzan, misafirlerinin yüzde 95'inin mutlu şekilde ayrıldığını aktardı.
Uzan, "En fazla rağbet edilenler sanal gerçeklik, dönme dolap, small Turkey gibi oyun alanları. Parkın yüzde 95'i açık durumda. Diğer yüzde 5'lik kısmı ise bir iki gün içinde açılacak. 23 Nisan'da açık alanlarımızın tamamını aktif edeceğiz. Açık alanları bitirdik. Sadece sertifika ve güvenlik önlemleri kaldı. 23 Nisan'da onları açtığımızda parkın tamamını açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

'YURT DIŞINDAN REZERVASYON TALEPLERİ GELMEYE BAŞLADI'

'YURT DIŞINDAN REZERVASYON TALEPLERİ GELMEYE BAŞLADI'
Dünyaca ünlü sanatçıların ilerleyen günlerde konserler vereceğini söyleyen Uzan, Wonderland Eurasia'nın ramazan öncesi ve sonrasında başkentte etkinliklerin en iddialı adresi olacağını söyledi.
Uzan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle 23 Nisan ve 5 Mayıs tarihleri arasında ramazan ayından önce sürpriz sanatçı bombardımanı olacak, ramazan şenlikleri olacak. Fuar ve organizasyon şirketleriyle anlaştık, ramazan boyunca gerek sanatçı gerek organizasyon ve bazı el işleri noktasında hizmet vereceğiz.
Misafirlerimizi memnun edeceğimizi düşünüyorum. Yurt dışından rezervasyon talepleri gelmeye başladı. Bu rezervasyonlar ağırlıklı olarak Orta Doğu'dan yapılıyor. Rus basınını getirdik, parkımızı gezdirdik. Aşırı yoğunluğu gördüler, çok beğendiler. Umarım çok hızlı bir şekilde her şeyini daha iyiye götüreceğiz. Daha çok Rus, Avrupalı ve Orta Doğulu turist getireceğiz."

'ANKARA'MIZ İÇİN GÜZEL BİR ALTERNATİF OLDU'

'ANKARA'MIZ İÇİN GÜZEL BİR ALTERNATİF OLDU'
Ziyaretçilerden Gökhan Demirel, Paris'teki dünyaca ünlü oyun parkı Disneyland'i geçen yıl ziyaret ettiğini söyledi.
Demirel, "Bizim memleketimizde de böyle şeylerin olması çok güzel. Orada oyuncaklara binmek için bekleme süreleri veriliyor. Burada da bunlar olacak ve daha iyi olacak diye düşünüyorum. Burada daha enteresan şeyler var. Ankara'mız, İstanbul gibi bir şehir değil. Görülecek, gezilecek yerler az. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizi gezdirmek için çok güzel bir alternatif oldu." şeklinde konuştu.
Ziyaretçilerden Melek Küçük de Ankaralıların il dışından gelen misafirleri için tema parkın iyi bir alternatif olacağını belirtti.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Wonderland Eurasia Ankara

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

Günlük burç yorumları 26 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Yay burcunda ilerliyor!

Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'

Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması: Sıcaklıklar artacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.