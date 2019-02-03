"31 Mart akşamına ilişkin bir endişemiz yok"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Adaylarımızın 31 Mart akşamı ipi göğüsleyeceklerine ilişkin bir endişemiz yok ancak arzumuz bu ipi en üst noktada göğüslemeleri." dedi.

Oktay, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği'nce düzenlenen Arabaşı Programı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik için 15 Temmuz'da mücadele verdikleri Kahramankazan'da bugün yine aynı ruh ve kararlılıkla bir arada olduklarını belirtti.

Başkentte yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelmekten ayrıca mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, hayatı boyunca nerede olursa olsun hep Yozgatlılığıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yaptığı tüm görevlerde, Yozgatlının her meselesini kendi meselesi olarak gördüğünü ve imkanları ölçüsünde çözümüne katkıda bulunduğunu vurgulayan Oktay, "Yozgat deyince, sadece mevcut il sınırlarını anlarsak, eksik yapmış oluruz. Nasıl ki Türkiye sınırlarından daha büyük ise Yozgat da Yozgat sınırlarından daha büyüktür. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Antalya'ya kadar yurdumuzun dört bir tarafında Yozgatlı hemşehrilerimiz yaşıyor, çalışıyor ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyor. Yurt dışında birçok ülkede gurbeti sıla eyleyen, çalışan, gayret eden hemşehrilerimiz var. Dolayısıyla Yozgat'ın geleceğini planlarken Yozgat'ın yurt içindeki ve yurt dışındaki bu potansiyelini dikkate almak gerekir." diye konuştu.