"31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşacağız"

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, "31 Mart akşamına kadar hiçbir partilimiz, 'Yoruldum.' demeyecek, kapı kapı dolaşacağız. Hayallerimizdeki Düzce'yi, projelerimizi, vizyonumuzu bütün hemşehrilerimize anlatacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla 15 Temmuz Spor Salonunda düzenlenen proje tanıtım töreninde konuşan Özlü, yapılamayanları yapmak, kentin çehresini değiştirmek için yola çıktıklarını söyledi. Bu maksatla çok iddialı projeler hazırladıklarını anlatan Özlü, "Siyaset projeyle, fikirle yapılır. Projesiz, fikirsiz siyaset yapılmaz. Bu şehri akıllı yönetmek için hizmetinize talibiz. Akılla yönetmek ve akıllı yönetim bizim temel prensibimiz olacak. Bütün projelerimizin özünde büyük, gelişmiş, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmüş bir Düzce hedefi vardır. Çevresiyle, temizliğiyle, ulaşımıyla örnek bir Düzce'yi hedefliyoruz." diye konuştu. Belediye başkanlığı döneminde yapacağı projeleri anlatan Faruk Özlü, şehrin tüm potansiyelini üretim ve istihdam için seferber edeceklerini kaydetti.

Özlü, "Sadece çöp toplayan, temizlik yapan belediye değil, sosyal hizmetlerde, sanatta, sporda, kültürde ve çevrede göz dolduran bir belediye yönetimi oluşturacağız. Sizin başkanınız makam odasının kapısını kapatıp çayını, kahvesini içmeyecek. Sizin başkanınız eğer çay, kahve içecekse makamının kapılarını ardına kadar açıp sizlerle birlikte bunu yapacak. Sizin başkanınız sabah 9, akşam 6 mesaisi değil, 7 gün 24 saat mesai yapacak." ifadelerini kullandı. İyi ve kötü günde her zaman vatandaşların yanında olacaklarını vurgulayan Özlü, şöyle konuştu: "Sizin başkanınız Düzce'de taş üstüne taş bırakmayacak, bahane üretmeyecek, o taş Fizan'daysa oraya gidecek. Sizin başkanınız şeffaf, adil olacak, Allah'tan korkacak, verdiği her sözü yerine getirecek. 31 Mart akşamına kadar hiçbir partilimiz, 'Yoruldum.' demeyecek, kapı kapı dolaşacağız. Hayallerimizdeki Düzce'yi, projelerimizi, vizyonumuzu bütün hemşehrilerimize anlatacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." - "Hep beraber gönüllere dokunacağız"