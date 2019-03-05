Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "AK Parti’yle, MHP’yle 31 Mart akşamında bir dönüşümü yaşayacağız. Bu millet 15 Temmuz'da oyunu bozduğu gibi 31 Mart akşamında da bir oyunu daha bozacak." dedi.

Bakan Selçuk, Aydın'da Efeler Mahallesi ve Osman Yozgatlı Mahallesi'nde Cumhur İttifakı seçim ofislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşma yapan Selçuk, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle 82 milyon vatandaşı 17 yıl boyunca hep bir, beraber ve kardeş kıldıklarını, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için uğraştıklarını söyledi.

Aydın'ın, demokrasinin beşiği, merhum Başbakan Adnan Menderes'in emaneti bir kent olduğuna dikkati çeken Selçuk, Aydın'ın demokrasi mücadelesinde 15 Temmuz’da milli iradeye sahip çıktığını, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" inancıyla yollarına devam edip politikalarını şekillendirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, 2002’den önce yoksul ve muhtaç vatandaşların kapısını çalan kimsenin olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu anda engelli vatandaşlarımızı, yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımızı hane hane dolaşıyoruz. Onların ihtiyaçlarını soruyoruz. Yine şehit yakınlarımızı ve gazi yakınlarımızı. Yaşadıkları zorluklara karşılık onlara destek oluyoruz. Bu bir zihniyet dönüşümünün eseri. Bu sizlerle birlikte yola çıkmanın eseri. Aydın’da 37 bini aşkın hanede bakanlığımızdan faydalanan ailelerimiz var. Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için son 16 yılda Aydın’da 2 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. 10 bin engelli ve yaşlımıza destek verdik. Ailelerimizi ve sizleri asla yalnız bırakmıyoruz. Biz laf değil hizmet ürettik."