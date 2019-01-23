Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere ilişkin, "31 Mart bir milattır, bir eşiktir, devletimizin bekası ve bu toprakların tüm değerlerinin korunması adına yapılacak önemli bir sınavdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'nun kardeş kavgaları, açlık, yıkım ve ölümler ile anılır hale geldiğini belirtti.

"Bu coğrafyada kök salmış büyük medeniyetlerin ürünü olan ortak mirasın hunharca katledilmesine yüreğimiz parçalanarak şahit oluyoruz." diyen Destici, Orta Doğu halkları arasında büyük bir güvensizlik havası oluşturulduğuna işaret etti.

Destici, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi oyalamak, terör örgütü PKK/PYD'nin yerleşmesini ve mevzi kazanmasını amaçlamak amacıyla, zaman kazanma derdindeler.

Bu tespitimizi, Suriye'de birkaç gün arayla gerçekleşen, ABD konvoylarına düzenlenen intihar saldırıları da desteklemektedir.

Her ne hikmetse, ABD nerede olmak istiyorsa, orada terör örgütü DEAŞ'ın bombaları patlayıveriyor. ABD, hangi emelini uygulamaya sokmak istiyorsa, tam o noktada bir saldırıya uğruyor."