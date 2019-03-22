"31 Mart bir şenlik ve zafer havasına dönecek"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet, yeni ve güçlü Türkiye ideali etrafında Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve adaylarına sahip çıkacak ve 31 Mart'ı bir şenlik ve zafer havasına döndürecektir." dedi.

Kurtulmuş, partisinin önceki dönem teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği Sultanbeyli Semazen Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, siyasetin üç ayağını güçlü tutmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu ayaklardan birincisinin iddia olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu topraklarda iddia sahibi olmayan bir siyasi hareket var olamaz. İddiası olmayanın da siyasette güçlü olma şansı yok. Eğer bu iddiamız olmasaydı, 'yeni ve güçlü bir Türkiye kuracağız' iddiamız olmasaydı, bugün burada olmazdık. Eğer o iddiamız olmasaydı Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyemezdi. Hem dünyadaki mazlum milletlerin haklarını çiğneyen hem de bu coğrafyayı ateş topu haline getiren siyonizmin dizginlemez saldırganlığıdır. Bu saldırganlığı dizginleyecek olan Türkiye'dir. Sizin iradenizdir. Bu iradeden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.