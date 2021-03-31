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  4. 31 Mart deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31 Mart deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

31.03.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir küçük sarsıntılarla sallanan Ege ve Akdeniz kıyıları küçük sarsıntılarına devam ediyor. 31 Mart gece saatlerinde Ege kıyılarında gerçekleşen deprem ise birçok kişi tarafından hissedildi. Deprem, gece yarısı Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında meydana geldi. Kuşadası Körfez merkezli depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 6.9 olarak kaydedildi.

31 Mart deprem mi oldu? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aydın’da yaşanan 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini araştırmaya başladı. Kuşadası Körfezinde gerçekleşen depremin dışında, büyüklüğü 2’den büyük olan deprem gözlenmedi. Ancak Ege ve Akdeniz kıyıları küçük şiddetli depremlerle sarsılmaya devam etti.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Kuşadası merkezli dün gece saatlerinde gerçekleşen 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından büyük şiddetli depremler gözlenmedi. Ancak bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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