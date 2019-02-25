"31 Mart dosta güven düşmana korku seçimi olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Mart, aynı zamanda birlik ve beraberlik içinde Türkiye’nin özellikle bu coğrafyada mağdur ve mazlumların yanında, büyük lider ülke olduğunu güçlendirecek bir seçim olacak. 31 Mart, düşmanlarımıza korku dostlarımıza güven veren bir seçim olacak." dedi.

Koca, Konya'nın Altınekin ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde, vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

AK Parti iktidarının başarısının arkasında milletle aynı değerleri paylaşmasının yattığını belirten Koca, "Milletimizin teveccühünü kazanarak, milletle beraber aynı hedefe doğru yürüyüşümüz devam edecektir. Önemli olan Hakk'tan yana olup milletimizin teveccühünü kazanmak ve bu teveccühe layık olmaktır. Halk karşısında, Hakk karşısında mahcup olmamaktır." ifadesini kullandı.

Bölgede yaşanan olumsuzluklara karşı birçok zorluğa göğüs gererek ülkeyi geliştirme ve kalkındırma mücadelesi verdiklerini dile getiren Koca, "Bu ateş çemberinde ülkemiz adeta tüm mazlumlara kucak açan bir istikrar adası, güvenli bir liman haline gelmiştir. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın inancı, kararlılığı, halktan yana dik duruşu ve liderliği sayesinde olmuştur. Onun arkasından yürüdüğümüz müddetçe daha birçok badirenin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Birlik olduğumuz, safları sıklaştırdığımız, milletçe aynı hedefe yöneldiğimiz müddetçe her geçen gün daha da güçlü olacağız." diye konuştu.