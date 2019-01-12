AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Öncelikle Maraş olmak üzere 31 Mart gecesi, ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız." dedi.

Partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere kente gelen Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililerce karşılanan Çelik, daha sonra bir süre partililerle sohbet etti.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçim sürecinin önemine dikkati çekti.

Bütün illerde aday tanıtım toplantılarının yapıldığını anımsatan Çelik, önümüzdeki haftada da açıklamaların olacağını belirtti.

Türkiye'nin her tarafında yerel seçimlere hazırlık doğrultusunda güçlü bir şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ilk yerel seçim olduğu için çok tarihi bir önemi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pozitif etkilerini, katkılarını, yerelde de görülebilmesi açısından son derece önemli bir seçim sürecidir. İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz bu ittifak büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, ortaya koyduğumuz ortak iradeyle bu şekilde gerçekleşecek." diye konuştu.