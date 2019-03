Çelik, teröristin "Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürürsek Türkiye'yi durdurabiliriz" dediğini anlatarak, "Bu katiller her şeyi hesap ediyorlar, bir şeyi hesap edemiyorlar. O da sizin varlığınızı, sizin gücünüzü, dirayetinizi hesap edemiyorlar. Biz bu memleketi kendimize vatan kılarken, her karışının bedelini ödedik, her saniyesinin bedelini ödedik. Şimdiye kadar var olduğumuz her parçanın bedelini en güçlü şekilde ödedik. Geldiğimiz noktada hak edilmiş bir vatanda bedeli ödenmiş bir demokrasiyle yaşıyoruz, bedeli ödenmiş bir egemenliğin altında imzamız var. O yüzden hak edilmiş vatanımıza göz dikenlere, demokrasimizi zayıflatmak isteyenlere bir kere daha 31 Mart günü en güçlü cevabı vereceğiz." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin her alanda gelişmesini ve büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak, bunları yaparken de gücü milletten aldıklarını söyledi.

Sandığın büyük bir nimet olduğunu ve başkaları gibi seçimden korkmadıklarının altını çizen Çelik, "Seçim, bu milletin en büyük zenginliği olan sizlerin, vatandaşlarımızın talimatlarını almak için bir fırsattır. Demokrasiye inanan bir siyasetçi için sizin talimatınızı almak büyük bir nimettir. Mahalle mahalle, semt semt, ilçe ilçe sizin talimatınızı aldık. Talimatlarınızı yerine getirmek üzere 31 Mart'ta sizden yetki istiyoruz. Talimatlarınızı yerine getirecek bir gücümüz, kararlılığımız, vizyonumuz olmasa bu yetkiyi istemeyiz, o yetki bize haram olur. Talimatlarınızı yerine getirmek istiyoruz, bunun için hazırız." değerlendirmesinde bulundu.