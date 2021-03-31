31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu

31 Mart koronavirüs tablosundaki verilen vatandaşlar tarafından bekleniyor. Kademeli normalleşmeye geçiş işle birlikte büyük bir oranda artış gösteren koronavirüs vakalarını kontrole almak amacı ile kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. Öte yandan, illerin koronavirüs vaka sayıları da bir önceki haritaya göre büyük oranda yükselmiş durumda. Peki, 31 Mart 2021 korona tablosu belli oldu mu? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosu...
31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenlenen koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak.
30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.
29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
29 Mart'ta 225 bin 511 test yapıldı. Son 24 saatte vaka sayısı ise 32 bin 404'e ulaştı. Hasta sayısı bin 325 kişiyi bulurken, 29 Mart'ta iyileşen sayısı ise 18 bin 15 oldu.
HANGİ İLDE KAÇ KORONAVİRÜS VAKASI VAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre 20-26 Mart haftasında illerde görülen vaka sayıları şöyle:
Adana 86,95
Adıyaman 199,70
Afyon 70,43
Ağrı 59,02
Aksaray 231,44
Amasya 279,89
Ankara 184,29
Antalya 143,86
Ardahan 134,15
Artvin 131,56
Aydın 109,11
Balıkesir 344,84
Bartın 136,20
Batman 46,11
Bayburt 161,15
Bilecik 227,69
Bingöl 69,56
Bitlis 37,04
Bolu 183,61
Burdur 82,74
Bursa 159,68
Çanakkale 348,81
Çankırı 247,88
Çorum 232,77
Denizli 68,40
Diyarbakır 36,28
Düzce 123,33
Edirne 265,84
Elazığ 117,87
Erzincan 200,06
Erzurum 118,95
Eskişehir 235,25
Gaziantep 134,16
Giresun 397,57
Gümüşhane 124,20
Hakkari 35,65
Hatay 89,13
Iğdır 145,05
Isparta 112,88
İstanbul 401,62
İzmir 156,48
Kahramanmaraş 89,03
Karabük 106,32
Karaman 154,95
Kars 55,80
Kastamonu 329,19
Kayseri 260,16
Kırıkkale 114,46
Kırklareli 298,28
Kırşehir 95,87
Kilis 324,25
Kocaeli 262,11
Konya 334,97
Kütahya 153,12
Malatya 283,32
Manisa 82,72
Mardin 31,24
Mersin 110,66
Muğla 112,81
Muş 33,57
Nevşehir 124,28
Niğde 140,58
Ordu 322,96
Osmaniye 244,10
Rize 250,03
Sakarya 181,17
Samsun 586,84
Siirt 22,65
Sinop 354,80
Sivas 114,33
Şanlıurfa 28,98
Şırnak 13,57
Tekirdağ 273,06
Tokat 273,47
Trabzon 278,24
Tunceli 86,29
Uşak 38,71
Van 31,58
Yalova 400,65
Yozgat 169,17
Zonguldak 126,01
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI SON DURUM
Koronavirüs risk haritasında kırmızı renge dönen iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak oldu.
Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak,orta riskli (sarı) iller grubuna girerken, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.