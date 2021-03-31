31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük korona tablosu

31 Mart koronavirüs tablosundaki verilen vatandaşlar tarafından bekleniyor. Kademeli normalleşmeye geçiş işle birlikte büyük bir oranda artış gösteren koronavirüs vakalarını kontrole almak amacı ile kısıtlamalar yeniden gündeme geldi. Öte yandan, illerin koronavirüs vaka sayıları da bir önceki haritaya göre büyük oranda yükselmiş durumda. Peki, 31 Mart 2021 korona tablosu belli oldu mu? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenli olarak paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosu...

31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam düzenlenen koronavirüs tablosunda Türkiye'de günlük ve toplam uygulanan test sayısı, koronaviürs vaka sayısı, hasta sayısı, iyileşen hasta sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayılarının verileri yer alıyor. Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak.

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.