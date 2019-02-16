HABER

31 Mart öncesi 91 bin seçmenin kaydı donduruldu

16.02.2019 17:57 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

31 Mart öncesi 91 bin seçmenin kaydı donduruldu

YSK Başkanı, beyan edilen adreste oturmayan 91 binden fazla seçmenin kaydının dondurulduğunu söyledi.Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 91 binden fazla seçmenin kaydının dondurulduğunu açıkladı. Güven, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulduğunu aktardı. Güven, bu durumda olup kaydı dondurulan seçmen sayısının 91 bin 93 olduğunu bildirdi.

YSK verilerine göre Haziran ayında yapılan seçimlerde kaydı dondurulan seçmen sayısı 736'ydı.

31 Mart'ta seçimleri için ön hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Güven, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi.

Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadın, 28 milyon 128 bin 904'ünün erkek olduğu açıklandı. 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacakların sayısı 1 milyon 156 olarak açıklandı.

Sandık güvenliğine de değinen Güven, oy sandıklarından çıkacak sonuçları seçmenlerin YSK'nın sitesinden kontrol edebileceğini söyledi.

dpa/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
Faizlerin Daha Düşmesi Mümkün Olabilir Mi?Faizlerin Daha Düşmesi Mümkün Olabilir Mi?
Pence'ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu'dan silah alırken sessiz kalamayızPence'ten S-400 tepkisi: Müttefiklerimiz Doğu'dan silah alırken sessiz kalamayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Sakın çöpe atmayın! En çok İstanbul'da toplandı

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

Gündemi sarsan açıklama! Açık açık tehdit ettiler!

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

'Venezuela'nın Türkiye'ye giden altınları ne olarak geri dönüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin 'Suriye'den çekilmeme' planı! 'Biz oyun kurmazsak Türkiye girer!'

ABD'li senatörden Türkiye çıkışı!

ABD'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü, 5 polis yaralandı

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Trump, David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdi

Trump, Türkiye Büyükelçisi adayını açıkladı!

ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı

ABD'nin YPG/PKK'ya destek bahanesi kalmadı!

Trump ABD'de 'ulusal acil durum' ilan etti

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump: 24 saat içerisinde Suriye'yle ilgili açıklama yapacağım

Trump duyurdu! 24 saat içinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.