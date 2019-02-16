31 Mart öncesi 91 bin seçmenin kaydı donduruldu

YSK Başkanı, beyan edilen adreste oturmayan 91 binden fazla seçmenin kaydının dondurulduğunu söyledi.Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimleri öncesi 91 binden fazla seçmenin kaydının dondurulduğunu açıkladı. Güven, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulduğunu aktardı. Güven, bu durumda olup kaydı dondurulan seçmen sayısının 91 bin 93 olduğunu bildirdi.

YSK verilerine göre Haziran ayında yapılan seçimlerde kaydı dondurulan seçmen sayısı 736'ydı.

31 Mart'ta seçimleri için ön hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Güven, Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57 milyon 58 bin 636 olduğunu bildirdi.

Seçmenlerin 28 milyon 929 bin 732'sinin kadın, 28 milyon 128 bin 904'ünün erkek olduğu açıklandı. 31 Mart'ta ilk kez oy kullanacakların sayısı 1 milyon 156 olarak açıklandı.

Sandık güvenliğine de değinen Güven, oy sandıklarından çıkacak sonuçları seçmenlerin YSK'nın sitesinden kontrol edebileceğini söyledi.

dpa/ÖA,BW

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