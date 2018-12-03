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31 Mart öncesi Ankara'yı sallayacak iddia: Seçimi kazanmak için

SEÇİM HABERLERİ  | 03.12.2018 07:56 | Son Güncelleme

CHP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılarından Aykut Erdoğdu, yerel seçim öncesi iktidara yönelik olarak çok çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Erdoğdu, 'Bunlar seçimi alabilmek için tekrar para pompalayacaklar' dedi.

31 Mart öncesi Ankara'yı sallayacak iddia: Seçimi kazanmak için

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle hükümetin, ekonomide iyimser bir hava varmış algısı yaymaya çalıştığını ileri sürdü.

Erdoğdu, üretim yapılamaması nedeniyle ithalatın da yapılamadığını belirterek şunları söyledi:

— Dolar düştü diye Türkiye'de kriz bitmiyor. Üretim yapabilmek için ithalat yapmak zorundayız. Ama para olmadığı için ithalat yapamıyoruz o yüzden de döviz talebi yok. Ayrıca Türk Lirasına fahiş faiz var. Dünya ortalamasının 5-6 katı, yüzde 24 faiz ödüyoruz. İnsanlar elindeki TL'yi alıp faize koyuyor. Böylesi bir durumda, ‘kur düştü, Türkiye iyiye gidiyor' demek meseleyi anlamamaktır. Hatta ‘cari fazla veriyoruz, kriz bitti' demek cehalettir. Şu an üretim yapamıyoruz diye ithalat yapamıyoruz. Çünkü üretim kafa üstü düştü. İthalat olmadığı için de cari açıktaki makas daralıyor. Piyasada nakit yok, kimse kredi alamıyor.

'SEÇİMİ ALABİLMEK İÇİN PARA POMPALAYACAKLAR'

Yaklaşan seçimleri de değerlendiren Erdoğdu, "Bunlar seçimi alabilmek için tekrar para pompalayacaklar. Para pompalamanın sonucu enflasyon artacak, hali hazırda bozuk olan mali istikrar daha da bozulacak. Eğer bunlar büyük şehirlerde seçimi kaybederlerse milletin gırtlağına binecekler. Bunu istikrar için geçici fedakârlık zannetmeyin" dedi.

Ülkenin geldiği bu atmosfer nedeniyle hem beyin göçü hem de sermayesinin göç ettiğini anlatan Erdoğdu, şu an itibariyle ülkede "düşünen adam" olmanın bedelinin meslekten atılmak, ihraç edilmek hapishaneye gönderilmek olduğunu söyledi.


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CHP Aykut Erdoğdu yerel seçim 31 Mart

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