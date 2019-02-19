31 Mart seçimleri için aday listeleri teslim edildi

AKP'nin ise aralarında Adana, Manisa, Mersin ile Osmaniye'nin bulunduğu illerde MHP'nin adayına destek vereceği belirtiliyor.

Liste teslimi öncesi yapılan son pazarlıklar sonucu AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı biraz daha genişledi. MHP 16 ilde, AKP de 3 ilde adaylarını çekti. Böylece ittifakın tek adayla girdiği şehir sayısı 51'e yükseldi. Bu adayların 44'ü AKP'den, 7'si ise MHP'den geliyor. Bu adaylıkların 30'unu büyükşehir belediyeleri oluşturuyor.

Cumhur İttifakı 51 ilde ortak aday çıkardı. Millet İttifakı ise 50 ilde tek isim üzerinde uzlaşma sağladı.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik belirlenen seçim takvimi çerçevesinde siyasi partiler aday listelerini bugün seçim kurullarına bildirdi.

Millet İttifakı'ndan 50 adayda uzlaşı

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise 50 ilde uzlaşıya gitti. Bu illerin 22'sini büyükşehirler oluşturuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde CHP aday çıkardı. İYİ Parti'nin aday çıkaracağı büyükşehirler arasında Konya, Kayseri, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep gibi iller bulunuyor. CHP ve MHP 31 ilde ise kendi adayları ile yarışacak.

Anadolu Ajansı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 17 milletvekilinin de belediye başkan adayı olmak için yarışa girdiğini belirtti. Haberde AKP'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekilinin yarışacağı belirtildi.

31 Mart seçimlerine kendi adayları ile giren Saadet Partisi ise İstanbul'da Necdet Gökçınar'la, Ankara'da Mesut Doğan'la, İzmir'de Şerafettin Kılıç'la yarışacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi için Saadet Partisi adına yarışacak isim de İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin olacak.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu illerde aday çıkarmıyor.

DW,İHA/ÖA,DÇÜ

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