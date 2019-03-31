31 Mart seçimlerinde gezici sandık heyecanı! Onlarca vatandaş seyyar sandıklarda oy kullandı

Engelli vatandaşların yerel seçimde oy kullanması için görevlendirilen İlçe Seçim Kurulu'na bağlı kişiler, sandıkları büyük titizlikle engellilerin evlerine götürdü. Uygulamadan oldukça memnun kalan vatandaşlar, hazırlanan mini kabinlerle rahatlıkla oyunu kullanabildi.
Sandık gidemeyenlerin ayağına geldi
31 Mart yerel seçimleri dolayısı ile sandığa gidemeyen onlarca engelli ve yatalak hastanın ayağına sandık gitti.
Oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) belirlediği gibi 08.00’de başladı.
Oy verme işlemi ile birlikte ülkenin dört bir yanında yaşayan ve kendi imkanları ile oy kullanamayacak olan engeli ve yatalak hastalar için seyyar, gezici sandıklar devreye girdi.
İlçe Seçim Kuruluna bağlı seçim görevlileri kendilerine tahsis edilen araçlarla sandıkları oy kullanamayacak durumda olan vatandaşların evlerine götürerek oylamaya katılımlarını sağladı.
Gezici sandık görevlilerine bir polis memuru da eşlik etti. Görevlileri sandık başkanı gözetiminde sandık ve seyyar oy kullanma kabini ile engelli ve hasta vatandaşların oylarını kullanmalarını sağladı.
Uygulamadan çok memnun olduğunu söyleyen yüzlerce vatandaş, görevlilere teşekkürlerini iletti.
İşte ülkenin dört bir yanında çekilen görüntülerle gezici sandıktan yararlanan bazı vatandaşlar...
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