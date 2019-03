"31 Mart seçimlerini tarihi bir görev olarak görüyoruz"

Ülkenin geleceğini önemsediklerini aktaran Arslan, bu konuda sorumlu davranmak zorunda olduklarını, siyasi görüş ve hayat tarzları ne olursa olsun milli ve yerli bir duruşun ortaya koyulması gerektiğini ifade etti.

Yerel seçimlere kadar yoğun programı olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Ben bir belediye başkan adayı değilim, milletvekili de değilim. Bir siyasi parti üyesi de değilim ama ben ülkemi seven bir vatanseverim. O yüzden bu sorumluluklarımızı gerektiği zaman gerektiği yerde yerine getirmek zorundayız. Tıpkı 12 Eylül’e karşı durduğumuz gibi, 28 Şubat’a karşı demokrasiden yana yer aldığımız gibi, 2010’da darbelerin karanlığından demokrasinin aydınlığına ‘evet’ diyerek referandumda ‘evet’ dediğimiz gibi, tıpkı 27 Nisan e-bildirisine ilk tepkiyi koyduğumuz gibi, tıpkı 15 Temmuz’da hep birlikte sokaklarda demokrasimize, geleceğimize, milli iradeye sahip çıktığımız gibi, tıpkı 2017 referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘evet’ dediğimiz gibi. Milli ve ülkemizi ilgilendiren her konuda her meselede Hak-İş’in taraf olduğu yeri belli, istikameti bellidir."