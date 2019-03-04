"31 Mart seçimlerini tarihi bir görev olarak görüyoruz"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "31 Mart seçimlerini ülkenin bekası, milletimizin geleceği için bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için tarihi bir görev olarak görüyoruz." dedi.

Arslan, Aydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen temsilciler toplantısında yaptığı konuşmada, taşerona kadro verilmesinin çok önemli olduğunu belirterek bu değişimin ve dönüşümün mimarı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük çalışma hayatı reformunun gerçekleştiğinin altını çizen Arslan, "Bu öyle büyük bir değişimdi ki IMF’nin, Dünya Bankasının, Dünya Ticaret Örgütünün, Avrupa Birliğinin, küresel sermayenin sahipleri tarafından bizim gibi ülkelere dayatılan dayatmalara meydan okumaktı. Bu dünyada gidişata bir meydan okumadır, küresel güçlere bir meydan okumadır." dedi.

Yerel seçimlerin önemine de dikkati çeken Arslan, bu seçimlerin referanduma dönüştürülmeye çalışıldığını, "Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin de kim gelirse gelsin" zihniyetiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.