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"31 Mart sonuçlarının dünya kamuoyundaki anlamını iyi anlamalıyız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: - "Farklı siyasi görüş ve düşüncelerde olabiliriz, farklı oy tercihlerimiz olabilir. Bunlara kesinlikle saygı duyuyoruz. Ancak 31 Mart akşamında alınacak sonuçların dünya kamuoyundaki anlamının ne olduğunu iyi anlamalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, "Farklı siyasi görüş ve düşüncelerde olabiliriz, farklı oy tercihlerimiz olabilir. Bunlara kesinlikle saygı duyuyoruz. Ancak 31 Mart akşamında alınacak sonuçların dünya kamuoyundaki anlamının ne olduğunu iyi anlamalıyız." dedi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Usta, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde verilecek her oyun önemli olduğunu ifade etti.

Belediye başkan adaylarına verilen desteğin aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen bir destek olduğu düşüncesiyle sandığa gidilmesi gerektiğini belirten Usta, şunları söyledi:

"Sandığa gitmek hepimizin görevi. Farklı siyasi görüş ve düşüncelerde olabiliriz., farklı oy tercihlerimiz olabilir. Bunlara kesinlikle saygı duyuyoruz. Ancak 31 Mart akşamında alınacak sonuçların dünya kamuoyundaki anlamının ne olduğunu iyi anlamalıyız. Biz istiyoruz ki, İzmir’de de vatandaşlarımız en iyi hizmeti alsınlar, aynı Konya'daki gibi. Bizim hizmet ettiğimiz İstanbul'daki, Ankara'daki gibi. Benim vatandaşım bu hizmetlere layık, bunu hak ediyor. Daha da iyisine layık, daha da iyisini yapacak olan elbette ki bizleriz. Bu öz güvene sahibiz. Çünkü bu tecrübeye sahibiz. 16 yıldır yaptıklarımız, bundan sonra da yapacaklarımızın aslında en büyük teminatı. Türkiye yerinde duran bir ülke değil. Gelişen ve değişen, genç nüfusu olan, bu yüzden ihtiyaçları artan, ihtiyaçları farklılaşan ve sürekli değişen gündemi olan ülke. Bizim de bunu takip etmemiz için kendimizi yenilememiz, geliştirmemiz, değiştirmemiz ve farklı süreçleri işletmemiz gerektiğinin çok farkındayız. Sandıktan bize verilen oylarla güçlü çıkarsak, Türkiye'yi dışarıdan gözleyen ve yeni operasyonların peşinde olanlara hep birlikte 'dur' diyeceğiz."

Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekilleri Orhan Erdem, Gülay Samancı, Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir Belediye Başkanı ve adayı Salih Akkaya ve STK temsilcileri katıldı.

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