Bağlarbaşı Kongre Kültür Merkezindeki Büyük Karadeniz Buluşması İftarı'na katılan Soylu, İstanbul'da büyüdüğünü, 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl bir İstanbul teslim edildiğini iyi bildiğini, Haliç'ten yayılan kokunun çevreyi ve insanları rahatsız ettiğini anlattı. 'İSTANBUL'U CHP ZİHNİYETİ YOKSULLUĞA ÇEVİRMİŞTİ' "Kazlıçeşme'de dericilerin bulunduğu noktada bir ayda bir, 15 günde bir televizyonlara ve gazetelere çıkan haberlerde şu yazardı; farelerin boyu 10 santim, 20 santim, 40 santim, 50 santim, ağırlıkları bu kadar." diyen Soylu, şöyle konuştu: "Büyük bir medeniyet zenginliğinin bulunduğu İstanbul'u bugün bizimle karşı karşıya kalan CHP zihniyeti yoksulluğa çevirmişti. Beraber yaşadık. Evlerimizi biliyoruz, susuzluktan ilk önce leğenler aldık. Suları leğenlere koyduk. Ardından evlere küvetler yapılmaya başlandı. Küvetler yıkanmak için değil, su doldurup suyu muhafaza etmek için kullanılmaya başlandı. Ardından evlerin çatılarına su depoları konuldu. CHP İstanbul'da yaşayan herkese su depoları nasıl temizlenir öğretti. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı seçildiği güne kadar mezarlıklardaki taşlar birbiri içine girmiş meşelikler ve dikenler dolayısıyla görülmez, insanlar mezar taşlarını görmeden dualar ederdi. Söz konusu dönemde dünyanın en havası kirli şehirlerinden birisi İstanbul'du. Bugün AK Parti belediyeciliği ve Recep Tayyip Erdoğan'ın felsefesiyle dünyanın üçüncü temiz metropolü oldu."

'31 MART'TA BİR GÜÇ ZEHİRLENMESİYLE KARŞI KARŞIYA KALDI' Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, "Hafif bir ayarı kaçtı. Sağa sola sinirleniyor. Bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Bütün bunları yapıyor, neden biliyor musunuz? Hani kurma arabalar vardır ya, kurarsın bir yere kadar gider; şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı ve şimdi önüne gelene çatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun, "Süleyman Soylu İstanbul'da ne geziyor?" dediğini kaydeden Soylu, "Ben Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye ve Şemdinli'ye giderken sorsaydın, 'nereye gidiyorsun?' diye. İşine gelmezdi değil mi? Beni beğenmediğin, televizyonlarda ve her yerde Selahattin Demirtaş'ı beğendiğin ve onu takdir ettiğin, onun politikalarını beğendiğini ortaya koyduğun için işine gelmezdi. Bu kadar açık ve net. Hangi politikasını merak ediyorsun, beğeniyorsun? 6-7 Ekim'de 59 kişinin katledildiği politikasını mı beğeniyorsun? Çocukları dağlara çıkardığı politikasını mı beğeniyorsun? Terörist yaptığı politikalarını mı beğeniyorsun?" değerlendirmesini yaptı.