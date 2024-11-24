31 Mart'taki farktan eser kalmadı! Seçim anketinde sürpriz parti sıralamaya girdi; İYİ Parti'yi düşündürecek düşüş...

Erken seçim çağrıları, kayyum atamaları, yeni anayasa konusu, Abdullah Öcalan tartışması derken Türkiye siyaseti hemen her zamanki gibi yoğun bir gündemden geçiyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir süreliğine durulan siyaset yeniden hararetli tartışmalara gebe. Haliyle son anket sonuçları merak konusu oldu. ORC Araştırma, 15-22 Kasım aralığında gerçekleştirdiği İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı.

İSTANBUL ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇLAR

İstanbul hemen her seçimin en kilit noktası olmasıyla öne çıkıyor. Bir haftalık aralıkta 5130 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.



31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları

LİSTE BAŞINDA İKİ PARTİ YARIŞIYOR

Anket sonucuna göre listenin başında CHP ile AK Parti arasında rekabet var. İki parti arasındaki fark yüzde 3,2 oranında. CHP yarışı önde götürüyor, AK Parti ise 31 Mart'ta olduğu gibi ikinci sırada. 31 Mart'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14; AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise %39,59 oranında oy almıştı.



AK Parti lideri Erdoğan ile CHP lideri Özel

DEM, MHP VE YRP ARASINDA FARK AZ

Ankette yüzde 8,5 oy oranıyla üçüncü sırada yer alan DEM Parti'yi yüzde 5,6 ile MHP, yüzde 5,1 ile Yeniden Refah Partisi takip etti.

İYİ PARTİ, ZAFER'İN GERİSİNE DÜŞTÜ

31 Mart yerel seçimlerinde Azmi Karamahmutoğlu ile yüzde 2,12 oy oranına ulaşan Zafer Partisi, ankete katılanların yüzde 4,2'sinin oyunu alarak altıncı sıranın sahibi oldu.

Listede İYİ Parti'nin yüzde 3 oy alarak Zafer Partisi'nin gerisine düşmesi dikkat çekti. İYİ Parti'yi yüzde 2,5 ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), yüzde 1,2 ile Büyük Birlik Partisi (BBP) takip etti.

SIRALAMADA SÜRPRİZ PARTİ

Yüzde 1'in altında oy alanlar arasında Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti yer alırken Yerli ve Milli Parti de sıralamada yer alarak sürpriz yaptı.

Diğer partileri seçenlerin oranı ise yüzde 1,5 oldu.

7 İLDEN DAHA SONUÇLAR GELDİ

Öte yandan ORC Araştırma; Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli ve Manisa'da gerçekleştirdiği anketlerin sonuçlarını da paylaştı. İşte o sonuçlar: