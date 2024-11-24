31 Mart'taki farktan eser kalmadı! Seçim anketinde sürpriz parti sıralamaya girdi; İYİ Parti'yi düşündürecek düşüş...

Erken seçim çağrıları, kayyum atamaları, yeni anayasa konusu, Abdullah Öcalan tartışması derken Türkiye siyaseti hemen her zamanki gibi yoğun bir gündemden geçiyor. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından bir süreliğine durulan siyaset yeniden hararetli tartışmalara gebe. Haliyle son anket sonuçları merak konusu oldu. ORC Araştırma, 15-22 Kasım aralığında gerçekleştirdiği İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı.
İstanbul hemen her seçimin en kilit noktası olmasıyla öne çıkıyor. Bir haftalık aralıkta 5130 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
AK Parti lideri Erdoğan ile CHP lideri Özel
31 Mart yerel seçimlerinde Azmi Karamahmutoğlu ile yüzde 2,12 oy oranına ulaşan Zafer Partisi, ankete katılanların yüzde 4,2'sinin oyunu alarak altıncı sıranın sahibi oldu.
Yüzde 1'in altında oy alanlar arasında Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti yer alırken Yerli ve Milli Parti de sıralamada yer alarak sürpriz yaptı.
Öte yandan ORC Araştırma; Aydın, Bursa, Denizli, İzmir, Kocaeli ve Manisa'da gerçekleştirdiği anketlerin sonuçlarını da paylaştı. İşte o sonuçlar: