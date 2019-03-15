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31 Mart yerel seçim son anket sonuçları (AK Parti ve CHP oy oranları...)

SEÇİM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

Gezici Araştırma şirketinin 02-09 Mart 2019 tarihlerinde yaptığı araştırmaya göre Şişli'de DSP belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül yüzde 51.63 ile yarışı önde götürüyor. Sarıgül'ün özellikle adaylık süreci ve CHP'den istifa ederek DSP'ye geçmesi tartışmalara neden olmuştu.

31 Mart yerel seçim son anket sonuçları (AK Parti ve CHP oy oranları...)

Şişli genelinde Gezici Araştırma Şirketi'nin 3200 kişi ile yüz yüze görüşme metodu ile yaptığı araştırmada DSP adayı Mustafa Sarıgül yüzde 51.63 oranı ile yarışta önde gidiyor.

"Şişli Belediye Başkanlığı için partilerin adayları aşağıdaki gibi sıralanmıştır, oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplara göre CHP adayı Muammer Keskin %24.75 ile ikinci, AK Parti adayı Nihal Yıldırım ise %17.22 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Ankete verilen cevaplarda kararsızların oranı ise %6.4 olarak görünüyor.

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