HABER

"31 Mart yerel seçimine hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 12:56 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: - "Ankara'nın bin 435 mahallesinde ve sandık kurulu yönetimleriyle teşkilatlanmasını tamamlamış bir teşkilatız. 31 Mart yerel seçimlerine hazırız" - "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Ankaramızın 25 ilçesinin belediye başkan adaylarını, daha doğrusu Ankara'nın hizmetkarlarını açıklayacağız"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'nın bin 435 mahallesinde sandık kurulu yönetimleriyle teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirterek, 31 Mart'taki yerel seçime hazır olduklarını söyledi.

Özcan, yarın yapılacak ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısı öncesi Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Ankara Teşkilatı'nın yoğun bir çalışma süreci içinde olduğunu belirtti.

Sadece seçim dönemlerinde değil yılın 365 günü aktif olarak sahada olduklarını ifade eden Özcan, yerel seçim takvimi açıklandıktan sonra çalışmaların daha yoğun tempoda sürdürüldüğünü vurguladı.

Özcan, "Ankara'nın bin 435 mahallesinde ve sandık kurulu yönetimleriyle teşkilatlanmasını tamamlamış, 700 binin üstünde üyesi olan gençlik kollarından kadın kollarına kadar teşkilatlanmasını tamamlamış bir teşkilatız. Bu teşkilat olarak 31 Mart yerel seçimlerine hazırız." diye konuştu.

Yerel seçim takvimi açıklandıktan sonra genel merkezle birlikte adaylık başvurularının alınmaya başlandığını ve büyük bir titizlikle bütün adayların değerlendirildiğini anlatan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını hatırlattı.

İl Başkanı Özcan, "Yarın saat 13.00'de Ankara'nın bu en büyük salonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Ankaramızın 25 ilçesinin belediye başkan adaylarını, daha doğrusu Ankara'nın hizmetkarlarını açıklayacağız." ifadesini kullandı.

- Özhaseki'nin projeleri perşembe günü açıklanacak

İl Başkanlığı yönetimi olarak, kadın ve gençlik kolları il başkanlığıyla üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmek için çalışmalara devam edeceklerini anlatan Özcan, adaylar açıklandıktan sonra yine aynı azim ve gayretle birlik, beraberlik içerisinde en yüksek oranlarla en iyi sonuçları almak için çalışacaklarını dile getirdi.

Bir basın mensubunun, "Yarın MHP'ye bırakılan ilçelerin adayları da açıklanacak mı?" sorusuna Özcan, "25 ilçe belediye başkanı derken tabii Cumhur İttifakı'nın adayları. Ankara'nın 25 ilçe belediye başkan adayını da İstanbul'da gördüğünüz gibi burada da yarın açıklayacağız." yanıtını verdi.

Hakan Han Özcan, 3 Ocak 2019 Perşembe günü de Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin projelerinin tanıtımının yapılacağını bildirdi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Adana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreniAdana ve Hatay'da POMEM mezuniyet töreni
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adı Uludağ Üniversitesi’nde yaşatılacakProf. Dr. Fuat Sezgin’in adı Uludağ Üniversitesi’nde yaşatılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday tanıtım toplantısı AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan AK Parti Ankara İl Başkanlığı Arena Spor Salonu

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.