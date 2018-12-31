"31 Mart yerel seçimine hazırız"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara'nın bin 435 mahallesinde sandık kurulu yönetimleriyle teşkilatlanmalarını tamamladıklarını belirterek, 31 Mart'taki yerel seçime hazır olduklarını söyledi.

Özcan, yarın yapılacak ilçe belediye başkanları aday tanıtım toplantısı öncesi Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Ankara Teşkilatı'nın yoğun bir çalışma süreci içinde olduğunu belirtti.

Sadece seçim dönemlerinde değil yılın 365 günü aktif olarak sahada olduklarını ifade eden Özcan, yerel seçim takvimi açıklandıktan sonra çalışmaların daha yoğun tempoda sürdürüldüğünü vurguladı.

Özcan, "Ankara'nın bin 435 mahallesinde ve sandık kurulu yönetimleriyle teşkilatlanmasını tamamlamış, 700 binin üstünde üyesi olan gençlik kollarından kadın kollarına kadar teşkilatlanmasını tamamlamış bir teşkilatız. Bu teşkilat olarak 31 Mart yerel seçimlerine hazırız." diye konuştu.

Yerel seçim takvimi açıklandıktan sonra genel merkezle birlikte adaylık başvurularının alınmaya başlandığını ve büyük bir titizlikle bütün adayların değerlendirildiğini anlatan Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandığını hatırlattı.