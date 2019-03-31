31 Mart Yerel Seçimleri'nde ünlü isimler sandık başında

İşte 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlüler...
Oy kullanan ünlüler
Alp Kırşan
"Biz vazifemizi yaptık hayırlı uğurlu olsun, mutlaka oy kullanın"
Ferhat Göçer
"Oyumuzu kullandık..."
Betül Demir
"Kıbrıs konserimiz biter bitmez uçağa yetiştim ve oyumu kullandım"
Nusret
Ünlü kasap Nusret erkenden oyunu kullandı ve "Türkiye için 'hayırlı olsun'"dedi.
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz’ın kendisini bekleyen muhabirlerin mikrofonuna eğilerek, ‘Biz kazanacağız’ diyerek espri yaptı.
Tuğba Ekinci
Şarkıcı Ekinci ise kime oy verdiğini açıkladı.
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