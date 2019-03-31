MAGAZİN

31 Mart Yerel Seçimleri'nde ünlü isimler sandık başında

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulunuyor.

İşte 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giden ünlüler...

Oy kullanan ünlüler

Alp Kırşan

Alp Kırşan
"Biz vazifemizi yaptık hayırlı uğurlu olsun, mutlaka oy kullanın"

Hadise

Hadise
"Oy ver"

Ferhat Göçer

Ferhat Göçer
"Oyumuzu kullandık..."

Betül Demir

Betül Demir
"Kıbrıs konserimiz biter bitmez uçağa yetiştim ve oyumu kullandım"

Nusret

Nusret
Ünlü kasap Nusret erkenden oyunu kullandı ve "Türkiye için 'hayırlı olsun'"dedi.

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
Cem Yılmaz’ın kendisini bekleyen muhabirlerin mikrofonuna eğilerek, ‘Biz kazanacağız’ diyerek espri yaptı.

Candan Erçetin

Candan Erçetin

Tuğba Ekinci

Tuğba Ekinci
Şarkıcı Ekinci ise kime oy verdiğini açıkladı.
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