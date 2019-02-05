31 Mart yerel seçimleri öncesi bomba iddia: DSP'den üçüncü sürpriz aday Ankara'ya geliyor!

Şu ana kadar 57 il ve 102 ilçede belediye başkan adaylarını açıklayan DSP’nin Kırklareli’de Suat Bahçekapılı, Kars’ta Naif Alibeyoğlu, Marmaris’te ise CHP’den istifa eden Ali Acar gibi isimleri de aday göstereceği belirtiliyor.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ankara’da eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz’ın da DSP ile görüşme halinde olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aday olacağı öne sürüldü.
DSP ile ilgili bir diğer iddia da İzmir’den geldi. Bu ilde de CHP’den yeniden aday gösterilmeyen 19 belediye başkanından 5 ya da 6 tanesinin DSP adayı olarak seçime girebilecekleri belirtiliyor.
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