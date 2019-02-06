31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte partilerin ve adayların oy oranları

Gezici Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik son anketin sonuçlarını açıkladı. Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici "Kutuplaştırma yerine sorunları çözmeye dönük söylem adayın puanını arttırıyor. Buna göre; İstanbul, Ankara, Aydın, Hatay Cumhur İttifakı ve AK Parti adayları, Adana Cumhur İttifakı MHP adayı, Bursa Millet İttifakı CHP adayı ve Mersin’de İYİ Parti adayının önde olduğu görülüyor" açıklamasında bulundu.

7 BÜYÜKŞEHİRDE ANKET YAPILDI



Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici araştırmanın örneklemini şöyle açıkladı:

TÜİK 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlenmiştir. Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere her ilde ortalama 4200-4300 kişi ile yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler hanelere gidilip yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan halkın, Mart 2019 seçimlerinde sandığa gitme gerekçeleri göz önüne alındığında, yaşadığı ilin değişime ihtiyacı olduğu, daha iyi hizmetler, yenilikler, yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi nedenler göze çarpmaktadır. Halk, geçmişte yapılanları değil de gelecekte nelerin yapılacağını, ne gibi projelerin olacağını, yaşamına ne katacağı ve neyi nasıl iyi yapacağını aramakta ve bununla birlikte yaşadığı bölgeye getirilecek yeniliklere odaklanmış durumdadır.