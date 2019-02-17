ÇANAKKALE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır." dedi.

Varank, AK Parti'nin Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, bu ilçenin tarih boyunca kıskanılan bir yer olduğunu belirterek, bütün medeniyetlerin Lapseki'yi elinde tutabilmek için büyük gayret gösterdiğini ifade etti.

Lapseki'nin, Türk milletinin bu topraklarda tutunabilme mücadelesinde özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Kutlu Çanakkale Zaferi'nde Lapseki önemli bir lojistik merkezi olarak o zaferin kazanılmasında çok büyük katkı sağlamıştır. Bu topraklarda yatan şühedaya bizim vefa borcumuz var. Değerli kardeşlerim, bizim sizlere hizmet sözümüz var. Ne mutlu ki Bülent Turan gibi bir kardeşimiz sizlerin arasından, sizin evladınız olarak çıkmış ve Lapseki'ye hizmet ediyor. Ankara'da hem Mecliste hem bakanlıklarda her daim Bülent Turan kardeşimizin nasıl Lapseki için, nasıl Çanakkale için çalıştığına bizzat şahit oluyoruz. Sizin bir de değerli, çalışkan belediye başkanınız var. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kardeşimizin Lapseki için neler yaptığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Son 5 yılda Lapseki'nin kavuşması gereken en temel belediyecilik hizmetini Eyüp Yılmaz kardeşimiz bu ilçeye getirdi. Lapseki doğal gazla da tanıştı. Doğal gazın gelmesiyle evinizdeki konfor giderek artacak."