HABER

31 Mart yerel seçimleri sonrası itiraz süreci başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 12:28 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından partilerin seçim itiraz süreci başladı.Partiler, şüpheli buldukları sandıklar için 2 Nisan Salı günü saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek.İlçe seçim kurulları kendilerine yönelik yapılan itirazları 2 gün içinde karara bağlayacak.

31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından partilerin seçim itiraz süreci başladı.
Partiler, şüpheli buldukları sandıklar için 2 Nisan Salı günü saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz edilebilecek.
İlçe seçim kurulları kendilerine yönelik yapılan itirazları 2 gün içinde karara bağlayacak. Bu itirazlar, 3 ve 4 Nisan’a kadar değerlendirilecek. Partiler ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı da bir gün içinde itiraz edilebilecek. Bu itiraz da 5 Nisan’da olacak. İl seçim kurulları da 6-7 Nisan’da itirazları değerlendirerek karara bağlayacak. Daha sonra partiler 3 gün içerisinde YSK’ya itiraz edebilecek.
Yapılan bu itirazları değerlendirecek olan YSK, kesin sonuçları 11-12-13 Nisan tarihlerinde açıklayacak.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Adıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandıAdıyaman'da, 'cumhur ittifakı' 8 ilçeden 4'ünü kazandı
Kemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandıKemalpaşa'da kıyasıya yarışı CHP'li Karakayalı kazandı

En Çok Okunan Haberler

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Dolarda hareketli dakikalar

Dolarda hareketli dakikalar

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

Athena Gökhan'dan Maçoğlu paylaşımı!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.