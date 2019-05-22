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31 Mart yerel seçimleri: YSK kesin sonuçları açıkladı

22.05.2019 19:48 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kesin sonuçlarını internet sitesinde yayımladı. Kesin sonuçlara göre AKP, Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 42,55'ini alarak belediye başkanlıklarının yüzde 54,76'sını kazandı. CHP ise oyların yüzde 29,81'ini alarak belediyelerin yüzde 17,71'ini kazandı.

31 Mart yerel seçimleri: YSK kesin sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kesin sonuçlarını internet sitesinde yayımladı.

YSK'nın internet sitesinde İl Genel Meclis Üyeliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği sonuçlarına dair veriler açıklandı.

Kesin sonuçlara göre AKP, Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 42,55'ini alarak belediye başkanlıklarının yüzde 54,76'sını kazandı.

CHP ise oyların yüzde 29,81'ini alarak belediyelerin yüzde 17,71'ini kazandı.

Bazı illerde seçime AKP ile birlikte girerek aday çıkarmayan Milleyetçi Hareket Partisi ise oyların yüzde 7,44'ünü alarak toplam belediyelerin yüzde 17,20'sini kazandı.

Açıklanan sayılara göre Belediye Başkanlığı seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 53.169.212, oy kullanan seçmen sayısı 44.860.777 oldu.

Partilerin gerçek oy oranlarına en yakın verileri verdiği yorumu yapılan Belediye Meclis Üyeliği'nde ise AKP, Türkiye genelinde 18.299.576 oy ile yüzde 42,56'lık bir oran elde etti.

CHP ise 12.625.346 oyile yüzde 29,36'ya ulaştı.

Aynı sonuçlara göre diğer partilerin oy oranları şu şekilde:

MHP: %7,46

İYİ PARTİ: %7,31

HDP: %5,60

Yapılan açıklamaya göre, 44.881.860 kişi bu sandıkta oy kullandı ve seçime katılım oranı 84.36 olarak gerçekleşti. Geçerli oy sayısının ise 42.998.754 olduğu belirtildi.

belediye meclis üyeliği

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki oy oranları ise şöyle:

büyükşehir sonuçları grafik

İl Genel Meclisi sonuçlarında ise kayıtlı seçmen sayısı 12.837.077 olarak açıklandı. Buna göre AKP oyların yüzde 41,61'ini, MHP 18.82'sini, CHP yüzde 17,46'sını, İYİ Parti de yüzde 8,12'sini aldı.

il genel meclis sonuçları

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