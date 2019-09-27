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31 Mart Yerel Seçimleri’nde ‘kanuna aykırı görevlendirme’ soruşturmasına takipsizlik

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Yerel Seçimleri’nde kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 10’u İlçe Seçim Kurulu Müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.İstanbul’da Anadolu yakasının bazı ilçelerinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Yerel Seçimleri’nde kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 10’u İlçe Seçim Kurulu Müdürü olmak üzere 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi.
İstanbul’da Anadolu yakasının bazı ilçelerinde 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kanun hükümlerine aykırı olarak sandık kurulu görevlendirmeleri yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında İlçe Seçim Kurulu Müdürlerinin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan takipsizlik kararında, Yüksek Seçim Kurulunun 6 Mayıs 2019 tarihli kararıyla ‘sonuca etkili sayıdaki sandık kurulu başkanlarının ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirildiği ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı iş ve işlemlerine itibar edilmesine mümkün olmadığı” gerekçe gösterilerek 31 Mart Yerel Seçimleri’nin iptal edildiği anlatıldı.
Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında öncelikle ilçe seçim kurullarına müzekkere yazılarak sandıklarda görev alan tüm kişiler ile sandık başkanı ve üyelerinin atanması işlemlerinde görev alan memurların kimlik bilgileri, sandık kurullarının oluşumu için mülki idare amirliklerince gönderilen listeleri ve sandıklarda seçim sonuçlarına yapılan itirazları ile itirazlar üzerine verilen kararların temin edildiği vurgulandı.

11 ilçede 118 sandıkta ‘kanuna aykırı görevlendirme” iddiası
Temin edilen resmi evraklara göre, Ataşehir’de 21, Çekmeköy’de 47, Kadıköy’de 5, Kartal’da 1, Maltepe’de 7, Pendik’te 1, Sancaktepe’de 6, Sultanbeyli’de 12, Tuzla 4, Ümraniye 3 ve Üsküdar’da 11 sandıkta Yüksek Seçim Kurulunun seçimin iptaline ilişkin kararına konu kanuna aykırı olarak görevlendirme yapıldığı belirtildi.

"İl dışından atama yapılmadı”
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müdürü E.K., seçimlerde Maltepe’de 1093 sandık kurulduğunu, seçim takvimi süresince tüm işlemlerin ilçe seçim kurulu başkanlarının gözetim ve denetiminde yapıldığını, sandıklarda görevlendirme için mülki amirlikten toplam 3216 kişilik liste geldiğini, bu sayının ihtiyacı karşılamadığını söyledi. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu başkanlığınca SGK, İGDAŞ, TUİK, Sağlık Bakanlığı, Vergi Dairesi ve İstanbul Anadolu Adliyesi’nden ek liste istenip boşluğun bu listelerden sağlanmaya tamamlanmaya çalışıldığını kaydetti. İl dışından atama yapıldığına dair iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirten E.K., mazeretleri kabul edilenlerin yerine de yine memur olup gönüllü başvuru yapanların görevlendirildiğini, YSK’nın kararı uyarınca tüm oy pusulalarının yeniden sayıldığını, sonuç olarak herhangi bir yanlışlığın tespitinin yapılmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
İfadeleri alınan diğer İlçe Seçim Kurulu bünyesinde görevli seçim müdürleri ve seçim personelleri de suçlamaları kabul etmedi.

“Seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük yok”
Savcılık, kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandık sayısının genel sandık sayısına oranının düşük olduğunu, kanuna aykırı görevlendirme yapılan sandıklar bünyesinde gerçekleşen işlemlerde seçim sonucunu etkileyecek ölçüde usulsüzlük bulunmadığını, kanuna aykırı olarak görevlendirilen kişilerin şüpheliler ile herhangi bir bağı olduğuna dair somut bir tespitin olmadığını belirtti.

17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı
Mülki amirliklerce gönderilen personel listelerinin ihtiyacı karşılamadığını, ilçe seçim müdürleri ile diğer personellerin sandıklarda görevlendirme yapma yönünde karar verme yetkisinin olmadığını kaydeden savcılık, 17 şüphelinin suç kastıyla hareket ettiklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

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