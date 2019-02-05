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31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılacak sandıklar belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçmen sorgulama sayfası da aktif oldu. Seçmenler “nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım’’ sorularına YSK’nın internet sayfasında yer alan “seçmen sorgulama” ekranından yanıt bulabilecek.

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılacak sandıklar belli oldu

YSK'nın 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için hazırladığı seçim takvimi işliyor. Seçmen listelerini 31 Ocak itibariyle kesinleştiren YSK, seçmenlerin oy kullanacağı sandıkları da belirledi.

SEÇMEN NEREDE VE HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAĞINI ÖĞRENEBİLECEK

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre oy kullanılacak sandık bilgileri YSK tarafından belirlendi. YSK’nın sitesinde yer alan seçmen sorgulama sayfası da aktif oldu. Seçmenler “nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım’’ sorularına YSK’nın internet sayfasında yer alan “seçmen sorgulama” ekranından kimlik bilgilerini girerek, yanıt bulabilecek. Seçmen bugünden itibaren e-devlet sistemi üzerinden de nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağı öğrenilebilecek.

ysk

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Anahtar Kelimeler:
31 Mart yerel seçimler 2019 YSK

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