AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "31 Mart'ı el ovuşturarak farklı umutlarla bekleyenler var. İnşallah o kara planı kuranların, ülkemize yönelik tuzak kuranların tüm oyunlarını yine milletimiz her dönemde olduğu gibi bozacak." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı kapsamında meclis üyeliği aday listelerinin ortak hazırlandığını belirterek bu konuda partilerinin dört adaydan birinin kadın ve genç olmasına hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 10 Mart'ta "Büyük Adana Mitingi" düzenleyeceklerini belirten Sarıeroğlu, büyük bir coşkuyla mitingi gerçekleştireceklerini vurguladı.

Sarıeroğlu, Türkiye ve Adana ile ilgili büyük hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu ifade ederek "31 Mart'ı el ovuşturarak farklı umutlarla bekleyenler var. İnşallah o kara planı kuranların, ülkemize yönelik tuzak kuranların tüm oyunlarını yine milletimiz her dönemde olduğu gibi bozacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. İnşallah, milletimiz fırsat vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.