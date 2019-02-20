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"31 Mart'ı önemli bir eşik olarak görüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Biz 31 Mart yerel seçimlerini Türkiye'nin yürüyüşünde önemli bir eşik olarak görüyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biz 31 Mart yerel seçimlerini Türkiye'nin yürüyüşünde önemli bir eşik olarak görüyoruz." dedi.

Varank, AK Parti Onikişubat İlçesi Seçim Ofisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın istiklal ve milli mücadele şehri olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'tan her zaman enerji aldıklarını belirten Varank, bu şehirde siyaset yapmanın da büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Varank, "Biz 31 Mart yerel seçimlerini Türkiye'nin yürüyüşünde önemli bir eşik olarak görüyoruz." dedi.

- "Halkın her zaman desteğini gördük"

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımak için 16 yıl boyunca büyük bir gayretin içerisinde olduklarını dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Fakat karşımızda her zaman bir kenarda bekleyen, ne zaman sözüm ona bir zayıflama emaresi gördüğünde ortaya çıkıp bizim millete hizmet kervanını durdurmak için gayret eden insanlarla karşılaştık. Bizlerin 16 yıl boyunca hangi badireleri atlattığını, hangi millet düşmanlarıyla mücadele ettiğimizi sizler gayet iyi biliyorsunuz. Biz 17-25 Aralık hadiselerinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hep milletimizi bu kutlu yolculukta yalnız bırakmamamız için milletimizle beraber yürümek için bir gayretin içindeydik ve burada halkın her zaman büyük desteğini gördük."

31 Mart yerel seçimlerinde sadece şehirlere hizmet edecek, şehirleri daha da güzelleştirecek belediye başkanları seçmeyeceklerini ifade eden Varank, "Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye'nin tarihiyle barışık, tarihin hak ettiği yerde olması gereken bir mücadelede siz vatandaşlarımızdan destek alacağız. Ben 31 Mart yerel seçimlerinde sizlerin sandığa bu şuurla gideceğine eminim. Zaten bugün Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz bize bunu ifade ettiler." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın yerel seçimlerde Türkiye'de en fazla oyu alacağına inandığını dile getiren Varank, 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın başarısının ilan edileceğini vurguladı.

Varank, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Göngör ve diğer Cumhur İttifakı adaylarına da destek istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank seçim ofisi

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