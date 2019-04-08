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31 Mart’ta 2 kişinin öldüğü mahallede muhtarlık seçimi tekrarlanacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın yaşandığı Bölünmez Mahallesi’nde muhtarlık seçimi tekrarlanacak.Konuyla ilgili YSK’dan alınan bilgilere göre, Bölünmez Mahallesi’nde muhtarlık seçiminde oy kullanılmadığı ortaya çıktı.

31 Mart seçimlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesinde, oy verme işlemleri sırasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın yaşandığı Bölünmez Mahallesi’nde muhtarlık seçimi tekrarlanacak.
Konuyla ilgili YSK’dan alınan bilgilere göre, Bölünmez Mahallesi’nde muhtarlık seçiminde oy kullanılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu, söz konusu mahalledeki muhtarlık seçiminin 2 Haziran’da yeniden gerçekleştirilmesine karar verdi.

2 mahallede daha muhtarlık seçimleri tekrarlanacak
İl Seçim Kurulu ayrıca Yeşilyurt ilçesine bağlı Öncü Mahallesi’nde oyların yakılması, Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar Mahallesi’nde ise oy torbasının çalınması iddiaları üzerine bu mahallelerdeki muhtarlık seçimlerinin de 2 Haziran’da yenilenmesini kararlaştırdı.

2 mahallede sonuçlar değişti
Öte yandan, Pütürge ilçesine bağlı Karşıyaka ile Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak mahallelerinde ise itiraz sonucu yeniden yapılan sayımda muhtarlıkların el değiştirdiği öğrenildi.

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